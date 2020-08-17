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普渡拜口罩？他曬整排「與壽衣同款」　全場臉綠：在幹嘛

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-17 18:11:50

▲國內新冠疫情漸緩，民眾可在各大通路購買口罩，不過隨著中元普渡到來，就有金紙店發揮巧思賣起了「與壽衣同款」的先人口罩。（合成圖／左圖為NOWnews資料照片；右圖翻攝自臉書《靈異公社》）
▲國內新冠疫情漸緩，民眾可在各大通路購買口罩，不過隨著中元普渡到來，就有金紙店發揮巧思賣起了「與壽衣同款」的先人口罩。（合成圖／左圖為NOWnews資料照片；右圖翻攝自臉書《靈異公社》）
先前我國政府因國內疫情趨緩，進而解除口罩禁令，民眾除了可透過藥局買到實名制口罩，也能夠在超商、量販店等實體通路購買。不過隨著中元普渡即將到來，就有網友在金紙店發現除了平常祭祀用品當中，竟然掛了長長一串「先人口罩」，而且花色還剛好「與壽衣同款」，掀起網友討論。

近日在臉書社團《靈異公社》就有網友發文曬出一張在宗教用品專賣店看到一串「先人口罩」的照片，原PO開玩笑表示「先人真的不需要，它們的飛沫您是看不到的，但是在七月普渡祭拜的貢品上都是好兄弟的口水，因為它們要陽間吃東西都是舔食物的味道的」。

▲（合成圖／左圖為NOWnews資料照片；右圖翻攝自臉書《靈異公社》）
▲中元普渡將近，沒想到金紙店也發揮巧思賣起了「先人口罩」。（圖／翻攝自臉書《靈異公社》）
仔細一看原PO所貼出的照片，該家金紙店牆上不僅掛著許多祭祀先人的紙紮用品如鞋子、手提包等，還掛上了一整排的紙口罩，更是模仿一般藥局「前人口罩」寫上「先人口罩」，而且一個要價僅收10元。此外，讓不少民眾瘋狂的「口罩花色」在這串紙口罩也有得選擇，只是這些款式也很應景的「與壽衣同款」，讓網友不禁佩服店家的巧思。

這串「先人口罩」曝光後，就有不少網友紛紛在底下留言回應「好兄弟需要口罩嗎」、「現在口罩是行情的象徵！燒個一車給他炫耀一下」、「原來他們也要防疫啊」、「為什麼先人的口罩比在世好看」、「可能快管制了，以後祖先也要實名制購買」、「拜這個幹嘛...真的很會跟風」。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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先人口罩 口罩 口罩實名制 中元普渡 金紙店

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