普渡拜口罩？他曬整排「與壽衣同款」　全場臉綠：在幹嘛

近日在臉書社團《靈異公社》就有網友發文曬出一張在宗教用品專賣店看到一串「先人口罩」的照片，原PO開玩笑表示「先人真的不需要，它們的飛沫您是看不到的，但是在七月普渡祭拜的貢品上都是好兄弟的口水，因為它們要陽間吃東西都是舔食物的味道的」。
仔細一看原PO所貼出的照片，該家金紙店牆上不僅掛著許多祭祀先人的紙紮用品如鞋子、手提包等，還掛上了一整排的紙口罩，更是模仿一般藥局「前人口罩」寫上「先人口罩」，而且一個要價僅收10元。此外，讓不少民眾瘋狂的「口罩花色」在這串紙口罩也有得選擇，只是這些款式也很應景的「與壽衣同款」，讓網友不禁佩服店家的巧思。
這串「先人口罩」曝光後，就有不少網友紛紛在底下留言回應「好兄弟需要口罩嗎」、「現在口罩是行情的象徵！燒個一車給他炫耀一下」、「原來他們也要防疫啊」、「為什麼先人的口罩比在世好看」、「可能快管制了，以後祖先也要實名制購買」、「拜這個幹嘛...真的很會跟風」。（編輯：楊智傑）
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