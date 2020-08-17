「5G機皇」Note20預購1小時即額滿！Ultra、星霧金最搶手

中華電信指出，今（17）日中午12點開放中華電信網路門市及全台服務據點限量預購Note20 5G系列旗艦新機，在1小時內旋即額滿；其中，獨賣全新頂規新機Note20 Ultra 512G星霧金深受喜愛，星粉快手搶購一空。
依據中華電信預購盛況，該系列新機主打的時尚霧面質感設計最受星粉愛戴，以星霧金為最搶手，其次以星霧灰最夯，總佔比達5成；另外，Note20 Ultra預購量近6成，顯示大尺寸為星粉首選。
5G機皇的人氣，不僅只有中華電信的門市感受到。遠傳電信指出，該系列手機於今日12時起正式於全台實體與網路門市開放預購後，遠傳祭出多項澎拜優惠，獲得星粉熱烈迴響，在實體、網路門市均開出紅盤。
據遠傳電信統計，Note20 Ultra 256G佔整體預購量近60％，顯示大螢幕、大電量與大容量的旗艦戰力，更符合5G時代的實用需求；此外，全新顏色星霧金席捲超高人氣，不僅討論度最高，同時也最受預購用戶青睞，無論是Note20、20 Ultra均獲得60％以上用戶選定。
同樣搶購狀況，也出現在其他電信業者門市。台灣大哥大指出，Note20系列今中午起在實體、網路門市及電商平台開放預購，作為5G開台後第一波主打的旗艦機，Note20首日預購狀況熱烈，開賣不久首波就預購額滿。台灣之星也表示，許多消費者為了在新機上市第一時間取得全新Note20，爭相登記預約，不僅實體門市湧入人潮，官網預約登記頁面流量更爆增2倍。
據台灣之星觀察，因台灣於7月正式邁入5G世代，手機銷售市場逐漸增溫、漸漸脫離疫情影響，今年整體預約量較去年同期Note10系列大增34％；分析實際預留資料，超過6成消費者選擇同樣高效能、更易入手的5G旗艦新機Note20，並以男性消費者為大宗，占比85%；萬眾矚目帶有高級緞面質感的全新星霧金，是各路星粉的購機首選，獲得33％預購消費者青睞。
台灣之星預期，在此波旗艦新機的推波助瀾下，整體業績將成長26％，相較去年同期Note10業績成長34％，並帶動台灣之星5G用戶提升62％。