「5G機皇」Note20預購1小時即額滿！Ultra、星霧金最搶手

系列手機於今日12時起正式於全台實體與網路門市開放預購後，遠傳祭出多項澎拜優惠，獲得星粉熱烈迴響，在實體、網路門市均開出紅盤。

據

統計，Note20 Ultra 256G佔整體預購量近60％，顯示大螢幕、大電量與大容量的旗艦戰力，更符合5G時代的實用需求；此外，全新顏色星霧金席捲超高人氣，不僅討論度最高，同時也最受預購用戶青睞，無論是Note20、20 Ultra均獲得60％以上用戶選定。

同樣搶購狀況，也出現在其他電信業者門市。台灣大哥大指出，Note20系列今中午起在實體、網路門市及電商平台開放預購，作為5G開台後第一波主打的旗艦機，Note20首日預購狀況熱烈，開賣不久首波就預購額滿。

▲Galaxy Note20 5G系列提供使用者強大的5G及Wi-Fi6效能，讓使用者輕鬆瀏覽高畫質影像。（圖／台灣大哥大提供）