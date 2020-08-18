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20多歲健身男狂吃高蛋白　猛男不成竟變豆花男

記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-08-18 10:15:12

▲一名20多歲男子熱愛健身，因補充大量高蛋白營養品，造成嚴重的毛囊炎。（示意圖／取自 Unsplash ）
▲一名20多歲男子熱愛健身，因補充大量高蛋白營養品，造成嚴重的毛囊炎。（示意圖／取自 Unsplash ）
一名25歲的陳先生，從小皮膚很好，到大學時也不會長痘痘，近幾年健身風潮，為了追求體態，勤跑健身房重訓，不過近期卻發現，從後背、臉頰開始冒出一顆顆會癢會痛的紅色丘疹或膿皰，經醫師檢查後發現是為細菌性毛囊炎。

書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐表示，毛囊炎是一種皮膚常見的疾病，不論任何年紀、性別、人種，只要有毛髮生長的部位都很有可能發生。毛囊炎多由細菌感染所致，其次是黴菌(真菌)感染，常見於前胸、後背、肩膀、頸部、四肢以及大腿內側鼠蹊部的部位。

蔡長祐提到，這名患者就是為了追求重訓的極致，這兩個月大量補充高蛋白食品希望增加肌肉量，結果身上的痘痘就冒不停。醫師強調，毛囊發炎的原因受到個人體質、生活習慣、季節、外在環境而有不同的影響，例如悶熱潮濕的氣候與環境、容易流汗的體質、皮脂分泌過度旺盛(如懷孕、或服用大量高蛋白飲品)、或使用過多造成皮膚毛孔阻塞的保養品、穿著悶熱過緊的衣服等。

甚至蔡長祐強調，有些特殊的狀況也會使毛囊炎的發生率增加，例如使用抗生素、免疫抑制劑、治療癌症的表皮生長因子或使用類固醇來治療皮膚發炎的症狀等，造成皮膚逐漸變薄，或皮膚保護力下降進而造成毛囊感染。

醫師提到，毛囊炎的治療以口服及外用抗生素製劑為主，或是口服抗黴菌藥物、A酸等，細菌性毛囊炎可透過合適的抗生素來進行治療，黴菌性毛囊炎則需要用抗黴菌的藥物或洗劑來進行治療。為了避免毛囊炎的產生，建議避免讓皮膚長時間處於濕熱的環境、保持乾爽，穿著棉質通風的衣物，女性則是要慎選化妝護膚品，養成良好生活習慣。

關鍵字

健身 痘痘 毛囊炎 皮膚科 猛男

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