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學姊要求女「做1事」！老師竟30字狂飆　全場愣：被弄了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-18 10:47:39

▲女網友到老師家中吃飯，沒想到學姊「請」她先吃，竟被老師狂罵，多數網友認為原PO「被弄了」。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash）
▲女網友到老師家中吃飯，沒想到學姊「請」她先吃，竟被老師狂罵，多數網友認為原PO「被弄了」。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash）
有些人對於一些「禮貌」會特別要求，舉凡餐桌禮儀，就有分成好幾種，像有中式、日式及西式等，光是這三種，每一個都不盡相同，對此，也有網友分享，自己在老師家吃飯時，遇到關於餐桌禮儀的問題，貼文一出，引起網友熱議。

該名網友在PTT上以「是我應對不好嗎？」為題，表示自己前幾天和學姊一起去一位老師家吃飯，學姊當時負責煮菜，當她煮好後請原PO「吃一口」，並不是嚐味道，就是請她先吃，雖然原PO自己知道先吃不對，有和學姊說過很多次不用，但學姊依然很熱心的請她先吃，並笑著說沒關係。

▲女網友以「是我應對不好嗎？」為題，在PTT上發文。（圖／翻攝自PTT）
▲女網友以「是我應對不好嗎？」為題，在PTT上發文。（圖／翻攝自PTT）
原PO也提到，她覺得自己再拒絕下去也感覺很奇怪，就先吃一口菜，怎知這舉動讓本來在旁邊和其他人聊天的老師突然30字大聲斥責，「某某某，妳怎麼可以比學姐先吃！學姐負責煮的都還沒吃妳就先開口．．．」，原PO也回應自己有先拒絕。

但老師卻不以為意，「那妳可以說，學姐沒關係，妳先吃，我等一下再吃」，而這時學姊竟在旁邊尷尬地笑，而到了用餐時間，老師請原PO先嚐一口，她就問「你不是說長輩要先吃嗎？」，結果老師竟回「我就是在測試妳」，讓她感到超莫名其妙，不禁懷疑自己是否應對的不好。

貼文一出，引起網友熱議，「因為你身在台灣，以前我也碰過，基本上就是等輩分大的吃完，再動筷子，共食文化就是這樣」、「聽起來是老師故意在逗你，同時也是順便做教育，老一輩的有的很重視傳統禮節，可能怕你在職場中遇到被罵吧」、「很好啊，多學一套社會經驗很棒啊」。

但大部分網友都認為，「老師有病，但你更要提防學姐那種人」、「你被學姊弄了啦」、「這老師有事嗎」、「典型為老不尊的長輩」、「老師很莫名，為什麼要考驗別人？」、「不要不相信，學姊真的是故意的，他比你了解老師，而且正常人不會在別人拒絕多次後繼續要求，學姊當場也可以直接說是他要你吃的打圓場但他沒有，很明顯在弄你阿」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

禮儀 學姊 老師 餐桌 禮貌

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