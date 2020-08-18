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快訊／又1境外移入　菲律賓返台男3次採檢才確診

記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-08-18 14:02:42

▲中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人說明新增1例境外移入。（圖／記者林調遜攝）
▲中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人說明新增1例境外移入。（圖／記者林調遜攝）
中央流行疫情指揮中心，連日傳來壞消息，為了因應「新冠肺炎疫情」，今天召開臨時記者會，公布國內新增1例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例，為60多歲本國籍男性(案486)，長期於菲律賓工作(前次自台灣出境時間為2020年1月)，8月12日返台。

指揮中心表示，個案妻子於8月2日出現發燒症狀，曾於菲律賓當地就醫採檢，結果為陰性，後與妻子於8月12日返台。個案入境時無症狀，於機場採檢後送至集中檢疫所隔離檢疫，機場採檢結果為陰性。個案於8月14日及15日反覆出現發燒情形，15日由檢疫所安排就醫採檢，於今日確診，目前住院隔離治療。

指揮中心指出，衛生單位已掌握個案接觸者共29人，包括同行返國家人1人(個案太太)及同班機前後二排座位旅客共17人，均列為居家隔離對象；另同班機機組員11人因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。其中個案太太入境時主動通報曾有發燒症狀，由機場檢疫人員評估後送至醫院隔離，經X光診斷有肺炎情形，分別於8月12日、13日及14日採檢，結果均為陰性。

指揮中心統計，國內截至目前累計486例確診，分別為394例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例待釐清。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

確診 境外移入 莊人祥 指揮中心 新冠肺炎

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