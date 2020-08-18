基本工資審議委員會登場　勞團：月薪低於27K就是低薪

全產總理事長江健興指出，每每論及基本工資調漲議題，雇主團體總是反彈抵制，而「全球經濟不景氣」，往往成為凍漲基本工資的理由，多數勞工不僅沒有享受到經濟成長的果實，更因企業長期忽視照顧勞工基本生活安全的社會責任，造成勞資間所得分配的極度不公平，導致年輕人始終難以擺脫「低薪」的勞動環境。
而雖然蔡政府執政以來，基本工資每一年都溫和、漸進調漲，但工資仍然偏低，全產總表示，將極力主張應調漲基本工資。江健興說，從1997年至2006，台灣經濟成長的年平均成長率為4.81%，但基本工資從未調漲，早成日後低薪，而OECD訂定的低薪標準為薪資中位數的2/3 。以主計總處公佈的2018年薪資中位數為49 萬元計算，台灣勞工每人每月薪資收入只要在27333元以下，就被歸類為低薪，對照國內目前基本工資月薪僅有23800元，薪資儼然過低。
yes123求職網發言人楊宗斌表示，面對疫情年，像是南韓，澳洲兩國，仍選擇微幅調升基本工資，但日本就維持不變。基本工資主要是要照顧到「邊際勞工」，時薪的提高，有助二度就業婦女、中高齡勞工與學生打工族；至於月薪，直接受惠的外籍移工較多，不過在「比價效應」、「外溢效果」帶動下，能推升社會新鮮人起薪水準，緩步改善青年低薪化問題。
根據yes123求職網今公布最新調查顯示，若同時考量物價與收入，89.3%勞工支持明年基本工資月薪再調漲，不過，有過半資方表示反對，另有42%資方表示，若基本工資調漲，會降低徵才意願。勞方力挺的合理月薪水準，38.9%認為至少要3萬元，24.5%認為至少要2.5萬元，還有14.8%認為，至少要2.6萬元才算達標。