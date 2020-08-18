原因答不出？少年返台無症狀卻採檢　陳時中下令要調查

中央流行疫情指揮中心昨（17）日公布，國內新增1例境外移入COVID-19（新冠肺炎）病例，是一名10多歲本國籍少年（案485），根據指揮中心指出，個案自8月5日入境台灣至今沒有疑似症狀，8月15日經地方衛生單位採檢後，於昨日確診，目前住院隔離中。

另外這個個案，在航行途中有適當防護，包含全程戴護目鏡、口罩、手套等，且入境後即前往防疫旅館居家檢疫，全程未與國內親友接觸，因此指揮中心也沒有特別匡列任何接觸者。莊人祥強調，個案