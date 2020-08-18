原因答不出？少年返台無症狀卻採檢　陳時中下令要調查

但是引發外界好奇的是，這名少年是無症狀感染者，卻在隔離期滿前，突然經地方衛生單位採檢，對此中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，指揮官（陳時中）昨（17）天已經下令，相關政風單位已經開始針對衛生局進行調查，會再跟外界報告這名個案為什麼沒症狀卻採檢。
莊人祥強調，政風單位主要是介入了解「有沒有其他人也是這樣」，居家檢疫期間突然接受採檢，但針對相關衛生局當時採檢的理由，莊人祥僅表示，現在政風單位正在進行調查當中，所以不便說明。
根據了解，這也是從疫情爆發以來，首次有政風處單位介入。莊人祥表示，過去政風處都是「民眾抗議時協調警察單位」、「公務機關廉能、送禮」等督導，這回個案無症狀且隔離期未滿卻接受採檢，不符合中央政策，莊人祥表示相關單位已著手調查，最快一週內結果出爐。
另外這個個案，在航行途中有適當防護，包含全程戴護目鏡、口罩、手套等，且入境後即前往防疫旅館居家檢疫，全程未與國內親友接觸，因此指揮中心也沒有特別匡列任何接觸者。莊人祥強調，個案過程都有防護，所以前後排旅客不列接觸者，但仍然是居家檢疫對象，還是要經過14天的居家檢疫。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。