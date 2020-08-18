🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

小琉球「這些地點」違法採捕　最高可罰15萬

記者陳美嘉、郭俊暉/屏東報導
calendar_today2020-08-18 14:30:00

▲琉球嶼為全球少數的大型珊瑚礁島嶼，潮間帶生物種類眾多且多樣，吸引眾多遊客前往，但也出現許多亂象。（圖／海巡署南部分署第五岸巡隊提供）
▲琉球嶼為全球少數的大型珊瑚礁島嶼，潮間帶生物種類眾多且多樣，吸引眾多遊客前往，但也出現許多亂象。（圖／海巡署南部分署第五岸巡隊提供）

近日離島成為旅遊熱門景點，琉球嶼為全球少數的大型珊瑚礁島嶼，潮間帶生物種類眾多，吸引遊客前往，但也出現許多亂象，時有發生遊客觸摸海龜、抓海膽、盜採硨磲貝等違法行為海巡署南部分署第五岸巡隊提醒「保育區」範圍內是禁止以任何方式採捕保育對象或破壞棲息地環境，最高可處15萬元罰鍰。

▲保育區範圍內禁止以任何方式採捕（含徒手）保育對象或破壞棲息地環境，違反最高可處15萬元罰鍰。（圖／海巡署南部分署第五岸巡隊提供）
▲保育區範圍內禁止以任何方式採捕（含徒手）保育對象或破壞棲息地環境，違反最高可處15萬元罰鍰。（圖／海巡署南部分署第五岸巡隊提供）
第五岸巡隊指出，小琉球設有漁業資源保育區，共劃分為「西北分區」、「潮間帶保育示範區」、「環島分區」等3個區域，在保育區範圍內是禁止以任何方式採捕保育對象或破壞棲息地環境，以確保水產資源的永續利用。

「西北分區」為自老人會館起至杉福漁港止，以高潮線起向外延伸200公尺，扣除箱網養殖區及潮間帶保育示範區之海域保育對象以龍蝦、馬尾藻、海膽、珊瑚魚礁類及其他水產動植物（迴游性魚類除外）為主。

潮間帶保育示範區有兩處，一處為杉福潮間帶，位於小琉球杉福漁港右側防波堤外。另一處為漁埕尾潮間帶，位於小琉球漁福漁港左側。這兩處保育對象為所有水產動物及馬尾藻。

「環島分區」保育範圍則是琉球全島沿岸，高潮線起向外延伸200公尺，扣除西北分區及潮間帶保育示範區之範圍保育對象為龍蝦、馬尾藻、海膽。

▲
▲ 「潮間帶保育示範區」，杉福潮間帶為A1-A5所圍之海域。保育對象為所有水產動物及馬尾藻。（圖／海巡署南部分署第五岸巡隊提供）
第五岸巡隊隊長陳志豪強調，小琉球漁業資源保育區內非經主管機關核准之學術研究及管理人員外，禁止於保育區範圍內，以任何方式採捕（含徒手）保育對象或破壞棲息地環境之行為，並且於每年12月至翌年3月禁止所有人員進入，如有違規行為，將會觸犯漁業法第44條，可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，故民眾如有發現有遊客違法觸摸、騷擾「海龜」或違反保育區內規定的行為，都可撥打海巡署「118」專線進行檢舉，讓你我共同守護台灣珍貴的海洋生態。

關鍵字

珊瑚 生態 保育 海龜 海膽 小琉球 硨磲貝

NOW民調中心

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]最浪漫的全方位文青導演我們都喜歡岩井俊二的電影

最浪漫的全方位文青導演我們都喜歡岩井俊二的電影

[PR]無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

[PR]『因為愛你，我的真面目只讓你知道！』12星座越來越愛你才會讓你看到的「真面目」！

『因為愛你，我的真面目只讓你知道！』12星座越來越愛你才會讓你看到的「真面目」！

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR][塔羅小測驗]抽張牌看看最近容易面臨什麼樣的困境？抽到這張的容易情緒崩潰

[塔羅小測驗]抽張牌看看最近容易面臨什麼樣的困境？抽到這張的容易情緒崩潰

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020年8/17~8/23十二星座塔羅運勢 ：巨蟹出現契機；金牛運氣好轉

2020年8/17~8/23十二星座塔羅運勢 ：巨蟹出現契機；金牛運氣好轉

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽