小琉球「這些地點」違法採捕　最高可罰15萬

近日離島成為旅遊熱門景點，琉球嶼為全球少數的大型珊瑚礁島嶼，潮間帶生物種類眾多，吸引遊客前往，但也出現許多亂象，時有發生遊客觸摸海龜、抓海膽、盜採硨磲貝等違法行為﹔海巡署南部分署第五岸巡隊提醒「保育區」範圍內是禁止以任何方式採捕保育對象或破壞棲息地環境，最高可處15萬元罰鍰。



▲保育區範圍內禁止以任何方式採捕（含徒手）保育對象或破壞棲息地環境，違反最高可處15萬元罰鍰。（圖／海巡署南部分署第五岸巡隊提供） 第五岸巡隊指出，小琉球設有漁業資源保育區，共劃分為「西北分區」、「潮間帶保育示範區」、「環島分區」等3個區域，在保育區範圍內是禁止以任何方式採捕保育對象或破壞棲息地環境，以確保水產資源的永續利用。





「西北分區」為自老人會館起至杉福漁港止，以高潮線起向外延伸200公尺，扣除箱網養殖區及潮間帶保育示範區之海域﹔保育對象以龍蝦、馬尾藻、海膽、珊瑚魚礁類及其他水產動植物（迴游性魚類除外）為主。





潮間帶保育示範區有兩處，一處為杉福潮間帶，位於小琉球杉福漁港右側防波堤外。另一處為漁埕尾潮間帶，位於小琉球漁福漁港左側。這兩處保育對象為所有水產動物及馬尾藻。



