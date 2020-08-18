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基本工調漲幅度歷年最低　許銘春：體諒資方困難

記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-08-18 16:49:29

▲勞動部長許銘春表示，由於資方主張不應調漲、勞方主張上調3%，最後經濟學者考量疫情下的經濟情勢後決定微幅調整。（圖／記者陳明安攝影,2020.08.18）
▲勞動部長許銘春表示，由於資方主張不應調漲、勞方主張上調3%，最後經濟學者考量疫情下的經濟情勢後決定微幅調整。（圖／記者陳明安攝影,2020.08.18）

勞動部今（18）日召開基本工資審議委員會，經討論決議基本工資月薪從現行新台幣2萬3800元，調至2萬4000元，時薪部分由158元調至160元。勞動部長許銘春表示，由於資方主張不應調漲、勞方主張上調3%，最後經濟學者考量疫情下的經濟情勢後，認為應該從去年下半年度到今年上半年度的GDP和CPI進行計算，在考量資方的情狀下微幅調整。

今年堪稱是「有調漲基本工資紀錄」以來，調整幅度最低的一次，月薪調幅僅0.84%，時薪調幅也只有1.3%，對比從2017至2020年，年年調幅3%至7%不等，有相當程度的差距。

▲基本工資審議委員會今（18）日決議，月薪從現行2萬3800元，調至2萬4000元，時薪部分由158元調至160元，調整幅度是「有調漲基本工資紀錄」以來，調整幅度最低的一次。（圖／NOWnews製表）
▲基本工資審議委員會今（18）日決議，月薪從現行2萬3800元，調至2萬4000元，時薪部分由158元調至160元，調整幅度是「有調漲基本工資紀錄」以來，調整幅度最低的一次。（圖／NOWnews製表）
許銘春於會後記者會指出，資方認為因為受到疫情衝擊，今年不宜調整，勞方則主張正是因為疫情，在照顧到弱勢勞工的態度下，應該予以微調；最後專家學者提出一個折衷建議方案，調幅在0.84%，許銘春也表達這樣的建議，因此大概就是取一個整數，時薪隨著月薪一樣整數調整，在現場沒有太大的反對意見下做成這樣的決議。

至於在會前有資方代表提出，國內經濟回穩與市場有逐漸回溫，但全球經濟連動影響，希望能夠緩一緩，到年底再召開基本工資審議委員會。對此，許銘春回應指出，的確在會議中，資方代表有持續提出這樣的意見，但由於過去每年都是在第三季決定是否要調整，相關的經濟數據和經濟情勢都是比較客觀預測，基於制度的穩定性與降低人為考量，基於與會的多數決議，還是決定在今日討論出結果。

此次薪資條漲，每月基本工資調升至24000元後，預估約有155.85萬名勞工，包含本勞109.77萬名，外勞46.08萬名受惠；至於每小時基本工資調升至160元，預估約有52.43萬名勞工受惠。

許銘春說明，由於健保費的部分明年可能會調整，也會增加資方負擔，再來則是勞保費率，依據法律規定，每兩年調整一次，包含考慮到明年勞健保雙漲，增加資方負擔，勞方也體諒資方得立場，這樣的結果勞方也是可以接受，勞動部也能夠體諒資方困難。

關鍵字

薪資 基本工資 勞動部 許銘春 調漲

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