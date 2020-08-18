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基本工資「最低」漲幅　人力銀行：可視為變相紓困

記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-08-18 16:59:21

▲勞動部今（18）日宣布基本工資微幅調漲，人力銀行認為這可視為另一種「變相的」經濟紓困方式。（示意圖／記者葉政勳攝,2020.08.18）
▲勞動部今（18）日宣布基本工資微幅調漲，人力銀行認為這可視為另一種「變相的」經濟紓困方式。（示意圖／記者葉政勳攝,2020.08.18）
基本工資審議委員會今（18）日上午登場，會議結果在下午兩點過後正式出爐，月薪與時薪均微幅調漲，yes123求職網發言人楊宗斌認為，基本工資的精神，就是考量邊際勞工的生活，今年基本工資的調整，可視為另一種「變相的」經濟紓困方式。

此次調幅在時薪部份，預計從158元，提高到160元，增幅為1.3%；在「月薪」部份，預計由23800元，提高到24000元，增幅是0.8%。雖然預估有超過2百萬名勞工受惠，但不論時薪或月薪，都算是基本工資實施以來，調整年度當中「最小的」漲幅。

▲不論時薪或月薪，都算是基本工資實施以來，調整年度當中「最小的」漲幅。（製表／NOWnews製圖中心）
▲不論時薪或月薪，都算是基本工資實施以來，調整年度當中「最小的」漲幅。（製表／NOWnews製圖中心）
楊宗斌認為，不論是外銷或內銷導向廠商，皆受到疫情衝擊，因此資方今年應該傾向希望基本工資凍漲，只是基本工資的精神，就是考量邊際勞工的生活，這些弱勢族群今年的經濟情況，又特別受到疫情影響，不少人甚至需要紓困度日，因此今年基本工資的調整，仍可視為另一種「變相的」經濟紓困方式。

楊宗斌進一步指出，相比過去3%至7%的調漲，在兼顧照顧勞工，避免擴大貧富差距，同時衡量企業人事成本承受度，以及調薪能刺激消費三方面考量下，此次時薪僅多2元，月薪增加200元，屬於溫和調整，應是勞資雙方較能接受的方向。在國際上，南韓，澳洲選擇微幅調升基本工資，但日本維持不變，防疫表現不錯的台灣，經濟成長率有望保持正成長，整體大環境仍存在著微調空間。

但楊宗斌也說明，薪資上漲，無法避免企業將人事成本轉嫁給消費者，也就是勞工自己，而且還可能減少人員聘用機會，或改採「自動化」生產系統、AI服務模式，甚至出現關店、企業倒閉危機。而且若減少時薪人員的使用、降低到班時數，變相增加正職人員工作量，恐怕導致過勞風險、提高離職率。最佳狀況應該是薪資漲幅仍大於物價漲幅，代表實質購買力增加，使得調薪機制正向循環到內需經濟。

關鍵字

基本工資 勞動部 微調 楊宗斌 人力銀行

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