基本工資「最低」漲幅　人力銀行：可視為變相紓困

此次調幅在時薪部份，預計從158元，提高到160元，增幅為1.3%；在「月薪」部份，預計由23800元，提高到24000元，增幅是0.8%。雖然預估有超過2百萬名勞工受惠，但不論時薪或月薪，都算是基本工資實施以來，調整年度當中「最小的」漲幅。
楊宗斌認為，不論是外銷或內銷導向廠商，皆受到疫情衝擊，因此資方今年應該傾向希望基本工資凍漲，只是基本工資的精神，就是考量邊際勞工的生活，這些弱勢族群今年的經濟情況，又特別受到疫情影響，不少人甚至需要紓困度日，因此今年基本工資的調整，仍可視為另一種「變相的」經濟紓困方式。
楊宗斌進一步指出，相比過去3%至7%的調漲，在兼顧照顧勞工，避免擴大貧富差距，同時衡量企業人事成本承受度，以及調薪能刺激消費三方面考量下，此次時薪僅多2元，月薪增加200元，屬於溫和調整，應是勞資雙方較能接受的方向。在國際上，南韓，澳洲選擇微幅調升基本工資，但日本維持不變，防疫表現不錯的台灣，經濟成長率有望保持正成長，整體大環境仍存在著微調空間。
但楊宗斌也說明，薪資上漲，無法避免企業將人事成本轉嫁給消費者，也就是勞工自己，而且還可能減少人員聘用機會，或改採「自動化」生產系統、AI服務模式，甚至出現關店、企業倒閉危機。而且若減少時薪人員的使用、降低到班時數，變相增加正職人員工作量，恐怕導致過勞風險、提高離職率。最佳狀況應該是薪資漲幅仍大於物價漲幅，代表實質購買力增加，使得調薪機制正向循環到內需經濟。