🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

女友和前任偷聯繫！男一看「聊天紀錄」臉綠：真的不敢賭

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-18 17:41:40

▲男網友表示女友和前任還有聯繫，而他一看對話紀錄傻眼，直言雖「被綠」的機率非常低，但「真的不敢賭」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲男網友表示女友和前任還有聯繫，而他一看對話紀錄傻眼，直言雖「被綠」的機率非常低，但「真的不敢賭」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
不少情侶在一起時，最忌諱的事情之一，就是和「前任」還有聯繫，對此，也有一名男網友分享女友因為一些事情還和前任有聯繫，雖然女友也解釋了，但他一看聊天紀錄卻傻眼，雖然「被綠」的機率非常低，但他也直呼「真的不敢賭」。

該名網友在PTT以「對象與前任的聯繫」為題，表示近日女友突然接到一通電話，女友回應「不好意思，現在這號碼不是他用的」，讓原PO感到十分好奇，一問之下才知道這號碼是她前男友的，當初因為女友前任說是為了存錢，錢不夠才和她借一筆錢，所以現在電話費是前任在繳，連合約也是前任的。

▲網友以「對象與前任的聯繫」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
▲網友以「對象與前任的聯繫」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
原PO女友看他一臉複雜的表情，主動解釋原因，她說和前任的聯繫僅限朋友的基礎交流，並說可以看對話紀錄，怎知他一看紀錄傻眼，竟是一片空白，「我很願意相信妳，你也說可以讓我看，但妳聊天紀錄一片空白，言行不一我們怎麼有互信的基礎」，而女友也再解釋，表明對方約她吃飯但不想讓原PO知道。

他也提到，女友和前任在一起時，對她非常壞，所以讓他更無法理解，而和女友溝通協商後，手機合約的部分他會處理，但女友要將前任的LINE刪掉，要辦理業務的話，也是由原PO出面代理。他最後也表示，現在和女友同居，又是熱戀期，她前任在別縣市，所以被綠的機率很低，「但我真的不敢賭」。

貼文一出，引起網友熱議，「你做得很好！總比吞不下去還硬吞再上來討拍好」、「你算冷靜了，這樣處理剛剛好」、「你處理的很好，繼續保持，要冷靜」；但也有網友認為，「對話紀錄刪光光其實已經很明顯了，自己去看歷史案例」、「渣前任這麼對她，她還能念念不忘，不是她有m的傾向，就是你太廢。會刪對話紀錄，真相一定比你想得還殘酷」、「不是禁止的問題吧，是聯絡又刪記錄才有鬼，施主阿」、「再多觀察吧，通常講出來的原因只是真相的1/10」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

前任 紀錄 女友 男女 聊天

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

[PR]無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

[PR]山下智久約未成年女性開房遭公司冷凍 列舉藝人「被消失」在螢光幕前的理由

山下智久約未成年女性開房遭公司冷凍 列舉藝人「被消失」在螢光幕前的理由

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]膽小的人不要看！精選八則短篇鬼故事看完包準你背脊發涼！

膽小的人不要看！精選八則短篇鬼故事看完包準你背脊發涼！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽