女友和前任偷聯繫！男一看「聊天紀錄」臉綠：真的不敢賭

該名網友在PTT以「對象與前任的聯繫」為題，表示近日女友突然接到一通電話，女友回應「不好意思，現在這號碼不是他用的」，讓原PO感到十分好奇，一問之下才知道這號碼是她前男友的，當初因為女友前任說是為了存錢，錢不夠才和她借一筆錢，所以現在電話費是前任在繳，連合約也是前任的。
原PO女友看他一臉複雜的表情，主動解釋原因，她說和前任的聯繫僅限朋友的基礎交流，並說可以看對話紀錄，怎知他一看紀錄傻眼，竟是一片空白，「我很願意相信妳，你也說可以讓我看，但妳聊天紀錄一片空白，言行不一我們怎麼有互信的基礎」，而女友也再解釋，表明對方約她吃飯但不想讓原PO知道。
他也提到，女友和前任在一起時，對她非常壞，所以讓他更無法理解，而和女友溝通協商後，手機合約的部分他會處理，但女友要將前任的LINE刪掉，要辦理業務的話，也是由原PO出面代理。他最後也表示，現在和女友同居，又是熱戀期，她前任在別縣市，所以被綠的機率很低，「但我真的不敢賭」。
貼文一出，引起網友熱議，「你做得很好！總比吞不下去還硬吞再上來討拍好」、「你算冷靜了，這樣處理剛剛好」、「你處理的很好，繼續保持，要冷靜」；但也有網友認為，「對話紀錄刪光光其實已經很明顯了，自己去看歷史案例」、「渣前任這麼對她，她還能念念不忘，不是她有m的傾向，就是你太廢。會刪對話紀錄，真相一定比你想得還殘酷」、「不是禁止的問題吧，是聯絡又刪記錄才有鬼，施主阿」、「再多觀察吧，通常講出來的原因只是真相的1/10」。（編輯：郭佩蓉）