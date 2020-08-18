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準到發毛！憑直覺選一位女孩　測你「會不會單身一輩子」

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-18 18:06:26

▲塔羅牌老師艾菲爾公布了一項心理測驗，選出一位女孩，測你「會不會單身一輩子」。（圖／取自《塔羅牌老師艾菲爾》臉書粉絲團）
▲塔羅牌老師艾菲爾公布了一項心理測驗，選出一位女孩，測你「會不會單身一輩子」。（圖／取自《塔羅牌老師艾菲爾》臉書粉絲團）
你是否已單身好一陣子，很久沒有談戀愛了呢？那這樣的命運又將會持續到什麼時候？知名塔羅牌老師艾菲爾來幫你占卜解答，請在下方的牌裡憑著直覺選出一張，就能知道你會不會注定單身一輩子，也要記得找身旁需要的朋友們來測試，看看你們的答案有何差異吧！

▲塔羅牌老師艾菲爾公布了一項心理測驗，選出一位女孩，測你「會不會單身一輩子」。（圖／取自《塔羅牌老師艾菲爾》臉書粉絲團）
▲塔羅牌老師艾菲爾公布了一項心理測驗，選出一位女孩，測你「會不會單身一輩子」。（圖／取自《塔羅牌老師艾菲爾》臉書粉絲團）
A、宇宙女孩

B、黑髮女孩

C、橘髮女孩

D、粉髮女孩











答案A、宇宙女孩

心靈滿足、單身也不寂寞

如果你選擇這張塔羅牌，暗示在未來的生命中，無論你是否單身、或者你有一個美滿的家庭，最終你都會回歸到「愛自己」。過去你總是太過於投入感情，把對方看得比你自己還重；單身時覺得人生沒有意義，有伴時又全身心都奉獻給他，久了你都忘了真正的自己是什麼樣子。而未來的你，開始學著對自己好，懂得珍惜自己、與好友家人，無論未來是單身或成家，你都更瞭解到，愛自己真的比愛人還重要。

答案B、黑髮女孩

雖然現在空窗，但不會單身一輩子

如果你選擇這張牌，暗示在未來的生命中，你並不會走向「單身」，因為你還是有機會遇到合適的對像，步入婚姻，甚至是組織家庭，這些都是未來可以實現的期待。只不過你目前的感情比較不順利罷了。面對愛情空窗期，你也無須煩惱，只要你保持愉快的心情，先愛自己，那麽戀愛的自信很快就會縈繞著你，到時候你就可以幸福的經營自己的愛情。所以老師建議你，不要氣餒。目前只是愛情正好走入隧道，等出了隧道，迎接你的就是幸福與光明。月老紅繩招桃花與好人緣。

答案C、橘髮女孩

吵鬧不休，還不如單身愉快

如果你選擇這張牌，暗示就算你目前身邊有情人陪伴，或是有交往穩定的情人，甚至已經有了自己的家庭，但是目前與另外一伴的感情，真的是差到的極點，吵鬧不休的生活，幾乎填補了你們所有的生活空間，與情人之間像是「諜對諜」一樣，總是猜想著對方下一步會有什麽動靜，處處提防著情人不安份的情緒。老師建議你，既然與情人的相處，失去了溫柔甜蜜的本質，還不如恢復單身生活比較愉快。天然的托帕石，為你增強溝通、化解誤會。

答案D、粉髮女孩

你會擁有幸福的感情

如果你選擇這張牌，暗示你可以大大的鬆一口氣，因為未來並不會走向「單身、獨身」的命運。你終究會遇到一位跟你心意相通、感情融洽的另一伴，因為這張牌象徵著「和諧」、「融洽」與完美的生活。因此老師建議你，保持樂觀的心情，主動的開拓你的社交生活，相信你的情人將會在命運的安排下，出現在你的身邊。天然的綠色葡萄石為你招來正姻緣與好財運。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

關鍵字

感情 單身 對象 心理測驗 塔羅牌老師艾菲爾 女孩

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