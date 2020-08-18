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空中大浴場遠眺陽明山　台北首間三井花園飯店搶先看

記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-08-18 18:32:35update2020-08-18 18:33:29

▲三井花園飯店首間海外分店「和苑三井花園飯店」今（ 18 ）日開始試營運，房價約 3 千元起跳。（圖／記者陳致宇攝）
▲三井花園飯店首間海外分店「和苑三井花園飯店」今（ 18 ）日開始試營運，房價約 3 千元起跳。（圖／記者陳致宇攝）
日本連鎖飯店品牌三井花園飯店首間海外分店「和苑三井花園飯店」今（ 18 ）日開始試營運，全館共有 297 間客房，其中包含 3 間台灣主題概念房，以及在台北飯店中難得一見的大浴場，未來平均房價落在 5 千元左右，但為了刺激國旅，試營運期間房價約 3 千元起跳。

▲三井花園飯店首間海外分店「和苑三井花園飯店」今（
▲三井花園飯店首間海外分店「和苑三井花園飯店」今（ 18 ）日開始試營運。（圖／記者陳致宇攝）
和苑三井花園飯店設計結合台灣特色景觀及日本簡約風格，大廳採用台灣在地石材裝潢，並懸掛台灣藝術家吳季璁的作品，房間內則設置有大片落地窗，床頭使用原住民圖騰點綴， mini bar 使用的茶包、茶具也都充滿台灣味；飯店另外規畫好嚮九份 Retro 、好饗甜甜 Sweets 、好想故鄉 Nostalgic 3 間主題概念房，運用九份、台灣水果、台式馬卡龍、紅磚瓦屋等意象設計。

▲主題房好嚮九份
▲主題房好嚮九份 Retro 。（圖／記者陳致宇攝）
▲主題房好饗甜甜
▲主題房好饗甜甜 Sweets 。（圖／記者陳致宇攝）
▲主題房好想故鄉
▲主題房好想故鄉 Nostalgic 。（圖／記者陳致宇攝）
▲好想故鄉
▲好想故鄉 Nostalgic 戶外還有紅磚瓦屋等意象設計。（圖／記者陳致宇攝）
▲房間使用的茶包、茶具都充滿台灣味。（圖／記者陳致宇攝）
▲房間使用的茶包、茶具都充滿台灣味。（圖／記者陳致宇攝）
公共空間部分， 2 樓的 Lounge 可提供可住客一邊享用飲料與小點心、一邊欣賞街景，或是輕鬆閱讀、舉辦小型會議等；頂樓規畫在台北飯店中難得一見的大浴場，旅客可一邊泡澡一邊觀賞模擬延綿的台灣山脈的空中花園造景，以及眺望台北的美麗夜景。

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▲ 2 樓的 Lounge 可提供可住客一邊享用飲料與小點心、一邊欣賞街景。（圖／記者陳致宇攝）
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▲ Lounge 提供飲品及小點心可供住客使用。（圖／記者陳致宇攝）
▲飯店頂樓有台北市區難得一見的大浴場。（圖／記者陳致宇攝）
▲飯店頂樓有台北市區難得一見的大浴場。（圖／記者陳致宇攝）
▲男女大浴場都有提供簡易保養品及負離子吹風機。（圖／記者陳致宇攝）
▲男女大浴場都有提供簡易保養品及負離子吹風機。（圖／記者陳致宇攝）
由於是定位為商務型飯店，因此館內僅有 1 間餐廳，提供早、午、晚餐，由日系義大利料理 JAPOLI 營運，目前 3 個餐期皆對外營業。早餐以 buffet 形式供應，包含沙拉、咖喱飯、味噌湯等和風料理，以及滷肉飯、地瓜球等台灣特色美食；午、晚餐提供義大利麵、披薩等，業者特別推薦的明太子義大利麵，是店裡的人氣料理。

▲餐廳由日系義大利料理
▲餐廳由日系義大利料理 JAPOLI 營運。（圖／記者陳致宇攝）
飯店總經理戶田真人表示，原本飯店設定的目標客層有近 8 成是日本商務客，但今年受到疫情影響，會針對國旅推出不同方案吸引旅客入住，未來平均房價落在 5 千元左右，但為了刺激國旅，試營運期間房價約 3 千元起跳。台灣三井不動產飯店管理公司總經理水野篤志指出，未來還會有第 2 家、第 3 間開幕，但還沒有時間表。

關鍵字

三井花園 飯店 開幕 JAPOLI 浴場

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