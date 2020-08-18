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台南人的吶喊！她無奈「嗜甜成性」已被妖魔化：做過頭了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-18 20:30:52

▲台南人一定愛吃重甜嗎？美食作家黃婉玲認為，台南人好像被妖魔化，菜餚「酷甜至無理性」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲台南人一定愛吃重甜嗎？美食作家黃婉玲認為，台南人好像被妖魔化，菜餚「酷甜至無理性」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
台南除了擁有古色古香的歷史遺跡之外，更被許多網友譽為「美食天堂」。但在同時，台南食物「重甜」也成為網路討論話題，甚至成為一個趣味梗。不過這股「台南人愛吃糖」的風潮，是不是在網路討論的推波助瀾下，有點過頭了呢？美食作家黃婉玲就認為，「台南人好像被妖魔化，嗜甜成性，菜餚甜得一點也不合邏輯」，更直言「美食之都竟因甜滋味而使之蒙羞」。

美食作家黃婉玲今（18）日在臉書粉專《黃婉玲的烹飪教室》發文，拋出「一個台南人的吶喊」。黃婉玲表示，「覺得台南人好像被妖魔化，成為一個嗜甜成性，愛甜愛到很變態，菜餚竟是毫無理性的甜滋味，甜得一點也不合邏輯，酷甜至無理性，美食之都竟因甜滋味而使之蒙羞」。

黃婉玲透露自己是土生土長的老台南人，祖先在台南紮根300多年，「早年祖先製糖為業，家族成員都愛吃甜食，但甜食滋味婉約，甜味並非不理性重甜」。黃婉玲感慨，「現在的台南小吃真的越來越甜膩，甜到我都受不了也不認識，這些小吃的原貌並非如此」。黃婉玲強調，許多小吃的原味應該是「甘」而非「甜」，「這兩者之間的滋味有著差距，甘味做不出就索性做甜味，甜味做過頭變成膩，這一錯久了，變成台南人愛吃甜」。

黃婉玲更分享自己親身經驗，有一家有名的米糕店，「老闆年邁決定將店面頂出，接手的是由台北南下的年輕人，想不到這年輕人做出的肉臊汁竟然也加糖，米糕中充滿甜滋味」。黃婉玲直言自己被嚇壞了，細問之下，新的年輕老闆卻回答「入境隨俗呀！」讓黃婉玲不禁無奈，「看到台南飲食面目全非真讓人心痛，『甜』一個字壓垮了飲食原貌」。

文章一出，引發熱議。網友紛紛在底下留言回覆說，「甘跟甜的差別需要學習吧，可能太多人把網路笑話當真了」、「網路上也一堆人在妖魔化台南的飲食文化，甚至還說什麼空氣都是甜的，拿根木棒就可以捲棉花糖」、「說出老台南人的心聲了，新店也就算了，最無奈的是有些老店新人接手後味道也跑掉了」。（編輯：倪浩軒）

▲黃婉玲發文全文。（圖／翻攝自《黃婉玲的烹飪教室》臉書）
▲黃婉玲發文全文。（圖／翻攝自《黃婉玲的烹飪教室》臉書）

關鍵字

黃婉玲的烹飪教室 美食之都 台南

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