NOW早報／一樣6台冷氣狂吹！電費暴增雙倍　暗黑主因曝光

一樣6台冷氣狂吹！電費金額「暴增雙倍」 暗黑主因曝光





台灣夏季氣候悶熱，開冷氣又使電費飆高，該怎麼做才能達到最佳省電效果，實在令民眾十分苦惱，每當收到電費單更是膽戰心驚。17日一名男網友在臉書社團《爆怨公社》提到，連續幾個月都是一樣開著6台變頻冷氣和其他家電，後面一期的帳單卻變成近2倍的金額，內行網友一看秒懂「暗黑主因」。





原PO表示，家中空間50坪，使用6台變頻冷氣、一台變頻除溼機、一台變頻空氣清淨機、一台淨水器開24小時，且家中全部使用LED省電燈泡，使用方式跟習慣都沒改變，4～6月的電費2770元，6～8月電費卻暴漲至5207元，不禁疑惑「為什麼電費會暴增那麼多？」





貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，內行網友立刻點出關鍵「應該是因為夏季電費的關係吧？我家6～8月也是雙倍，10坪套房，冷氣24小時沒關過」、「夏季電費是雙倍很正常」、「夏季電費6～9月是會較貴啊，我家的也是」、「夏季電費本來就會比較高喔」。



不過，也有網友表示「6～8月比較熱，室內外溫差更大，你以為僅同樣的用電方式，但其實冷氣花了更多的電在冷卻室內溫度，當然更耗電」、「要看度數比較準」、「你開這麼多電器才5000而已，我家3台冷氣就4000多了欸」、「除了夏季電價外，這兩個月天氣特別熱，冷氣可能都要全力降溫，壓縮機可能很少休息，是不是變頻差距就縮小，用電就大幅提高，最近一堆電費文，我覺得原因是這個吧」。



▲一名男網友在臉書社團《爆怨公社》提到，連續幾個月都是一樣開著6台變頻冷氣和其他家電，後面一期的帳單卻變成近2倍的金額，內行網友一看秒懂「暗黑主因」。（圖／翻攝自爆怨公社） 今日天氣／東台恆春短暫陣雨 午後中南部留意大雨





今（19）天天氣較穩定，各地大多為多雲到晴，清晨至上午東南部及南部地區有些零星陣雨，午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，其中在中南部地區要留意短時強降雨，有局部大雨發生的機率，外出請留意天氣變化，記得攜帶雨具備用；各地高溫約32至35度，由於東南風沉降作用，桃園以北及金門有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動請注意防曬並多補充水分。另外，今年第7號輕度颱風無花果，今天凌晨2時中心位於鵝鑾鼻西方740公里的海面上，往西北西移動，預計今天上午會由澳門西側登陸廣東，對台灣沒有直接影響。





基本工資審議委員會登場 勞團：月薪低於27K就是低薪





勞動部基本工資審議委員會議昨（18）日召開，社會各界相當關注明（2021） 年度基本工資是否調漲，全國產業總工會在會議召開前於勞動部門口喊話，呼籲應調漲基本工資，同時根據OECD國標準，台灣月薪若在27333元以下就該歸類為低薪，而同樣受到疫情影響，韓國、澳洲、約旦各國也依然在明年調漲基本工資。





全產總理事長江健興指出，每每論及基本工資調漲議題，雇主團體總是反彈抵制，而「全球經濟不景氣」，往往成為凍漲基本工資的理由，多數勞工不僅沒有享受到經濟成長的果實，更因企業長期忽視照顧勞工基本生活安全的社會責任，造成勞資間所得分配的極度不公平，導致年輕人始終難以擺脫「低薪」的勞動環境。





而雖然蔡政府執政以來，基本工資每一年都溫和、漸進調漲，但工資仍然偏低，全產總表示，將極力主張應調漲基本工資。江健興說，從1997年至2006，台灣經濟成長的年平均成長率為4.81％，但基本工資從未調漲，造成日後低薪，而OECD訂定的低薪標準為薪資中位數的2/3 。以主計總處公佈的2018年薪資中位數為49萬元計算，台灣勞工每人每月薪資收入只要在27333元以下，就被歸類為低薪，對照國內目前基本工資月薪僅有23800元，薪資儼然過低。



yes123求職網發言人楊宗斌表示，面對疫情年，像是南韓，澳洲兩國，仍選擇微幅調升基本工資，但日本就維持不變。基本工資主要是要照顧到「邊際勞工」，時薪的提高，有助二度就業婦女、中高齡勞工與學生打工族；至於月薪，直接受惠的外籍移工較多，不過在「比價效應」、「外溢效果」帶動下，能推升社會新鮮人起薪水準，緩步改善青年低薪化問題。



根據yes123求職網今公布最新調查顯示，若同時考量物價與收入，89.3％勞工支持明年基本工資月薪再調漲，不過，有過半資方表示反對，另有42%資方表示，若基本工資調漲，會降低徵才意願。勞方力挺的合理月薪水準，38.9％認為至少要3萬元，24.5％認為至少要2.5萬元，還有14.8％認為，至少要2.6萬元才算達標。



▲勞動部基本工資審議委員會議18日召開，全國產業總工會在會議召開前於勞動部門口喊話，呼籲應調漲基本工資。（圖／記者葉政勳攝,2020.08.18）

新冠肺炎全球還在燒！武漢泳池派對 人潮多如「下餃子」





全球新冠肺炎病例持續增加，不少國家或地區都陸續出現新一波疫情，病毒就像滅不盡的野火一般，稍有不慎便會再度捲土重來。然而就在去年最先傳出疫情爆發的湖北省武漢市，近日卻被外媒直擊有泳池業者舉辦了場水上電音派對，大批泳客既沒有口罩、也沒有社交距離可言，在網路上掀起討論。





根據《法新社》報導，這些照片和影片拍攝於上周六（15日）晚上，可以看到泳池裡滿滿都是泳客，人滿為患，有如「下餃子」一般，大批民眾緊密接觸，就跟沙丁魚差不多。除了這座泳池，武漢其餘戲水地點也湧入大量遊客。





雖然武漢早在 4 月就已解封，但有鑑於全球疫情仍在狂燒，許多國家都在解封後出現第 2 波、第 3 波疫情，中國大陸部分地區也都陸續有本土病例傳出，還是讓人看了直冒冷汗，就怕民眾瘋消暑、報復性出遊的同時，防疫破口也隨之出現，讓當地疫情再度復燃。



不過，中國官媒《新華社》則稱，由於近日武漢市持續高溫，在「做好新冠肺炎疫情防控」的前提下，市民紛紛前往市内的水上公園，戲水消暑，樂享清涼。



▲有外媒近日拍攝到湖北武漢一處泳池近日舉行派對，現場人滿為患，且幾乎都未有保持社交安全距離等防疫措施。雖然中國大陸的疫情有所緩解，但由於現在全球疫情還在蔓延，類似的場景讓人憂心是否可能有防疫破口。（圖／翻攝自法新社）

鋼琴女神「新照撞臉周慧敏」 罕見135字回應網友批判





大馬鋼琴家李元玲擁有天使臉孔、32C、23、36不科學身材，本身亦是芭蕾舞者、演員，才貌兼具，IG多達165萬人追蹤。李元玲17日分享新髮型自拍，被網友認為有周慧敏的既視感，此外，長久以來遭批判「賣肉搏讚數」的她，也罕見正面回應。





李元玲上傳自拍照，以往的中分髮型變成旁分瀏海，配上精緻五官及迷人淺笑，殺傷力不小，另一張身材照，C罩杯美胸、螞蟻腰及馬甲線一覽無遺，不愧是體脂僅12％的魔鬼體態。



過去李元玲常分享養眼照及性感健身影片，不少網友批判她靠裸露炒作人氣，對此，一向沉默的李元玲吐露心裡話：「各位鍵盤俠／網路霸凌者，別老是用自由言論、道德觀綁架人，或用粗俗不堪入耳的話，去攻擊你看不順眼的人，人家不認識你又沒招惹你，這只讓你看起來更沒素養、沒教養。」



▲「鋼琴女神」李元玲新照神似周慧敏。（圖／李元玲IG）

台南人的吶喊！她無奈「嗜甜成性」已被妖魔化：做過頭了





台南除了擁有古色古香的歷史遺跡之外，更被許多網友譽為「美食天堂」。但在同時，台南食物「重甜」也成為網路討論話題，甚至成為一個趣味梗。不過這股「台南人愛吃糖」的風潮，是不是在網路討論的推波助瀾下，有點過頭了呢？美食作家黃婉玲就認為，「台南人好像被妖魔化，嗜甜成性，菜餚甜得一點也不合邏輯」，更直言「美食之都竟因甜滋味而使之蒙羞」。





美食作家黃婉玲昨（18）日在臉書粉專《黃婉玲的烹飪教室》發文，拋出「一個台南人的吶喊」。黃婉玲表示，「覺得台南人好像被妖魔化，成為一個嗜甜成性，愛甜愛到很變態，菜餚竟是毫無理性的甜滋味，甜得一點也不合邏輯，酷甜至無理性，美食之都竟因甜滋味而使之蒙羞」。



