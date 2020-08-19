彰化衛生局超前部署卻挨查？醫師深夜385字陳情

根據了解，這名少年是無症狀感染者，卻在隔離期滿前，突然經地方衛生單位採檢，對此中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，指揮官（陳時中）已經下令，相關政風單位開始針對衛生局進行調查，會再跟外界報告這名個案為什麼沒症狀卻採檢。
針對陳時中下令，大動作讓政風處徹查地方衛生局，引發醫師反彈，彰化在地醫師蔡明忠半夜拋出385字聲明，認為地方衛生機關嚴控疫情，不該以政風相逼，否則政策將淪為一言堂。
聲明全文：
致尊敬的陳部長時中：我們是一群彰化在地的醫師。過去這半年來，正以己身之力，辛勤的在第一線把關疫情，也就是您眼中「比實施普篩便宜」的醫師。
很遺憾，在8月17日傳出案485境外移入確診病例後，卻聽聞鈞長已指示政風單位調查彰化縣衛生局。依據「政風機構人員設置管理條例」，政風機構掌理廉政、貪瀆、不法、公務機密、機關安全，我們彰化縣醫師們的大家長—衛生局，究竟犯了什麼滔天大罪、涉及了什麼貪瀆不法？
疫情監測通報採檢及個案的處理流程，是可以討論、是可以與時俱進、是可以滾動修正的。當地方政府執行轄區內防治工作的過程中，採取更能有效杜絕傳染病傳染、蔓延的措施時，中央政策並非不能被檢討，地方衛生機關控制、監測疫情的努力，也不該被以政風相逼，否則政策將淪為一言堂，中央與地方分權的憲法原則也將如具文。
因此，懇請部長體恤基層醫療人員的辛勞，不要讓醫界承受「政風單位」的壓力。防疫應該是團結，而非對立，讓中央與地方一同張羅防疫的密網，令國人安心地落實防疫新生活，才是眼下國人最深的期盼。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。