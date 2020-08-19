交管懶人包！大稻埕煙火周六登場　480秒煙火閃爆台北

台北市觀傳局表示，大稻埕情人節邀請萬芳、吳汶芳、艾怡良等歌手接力演唱情歌，周邊也有愛情文創市集及胖卡美食，今年還推出兩座浪漫打卡裝置供情人拍照留念， IG 發文還有機會抽中台北地下街提供的購物金，總價值超過 3 萬元。重頭戲「愛你愛你」煙火秀將會搭配 2020 、愛心、彩色花朵等美麗花火在夜空綻放，長達 480 秒的煙火搭配一首首膾炙人口的情歌，保證浪漫破表。
觀傳局指出，配合活動，周邊街區店家推出情人節套餐、情人節花禮體驗等超值方案，中華郵政則在當天化身「限時傳情幸福郵局」，提供情人節限定版明信片及局贈封讓民眾免費索取，蓋上大稻埕情人節專屬郵戳後當場投遞寄送，大邱廣域市駐台觀光推廣辦事處也會來到現場設攤，除了觀光交流，亦有拍照打卡送小禮活動。
此外，活動當天周邊將實施交通管制，交通局表示，鑑於往年活動吸引參觀人車多，除針對水門、一般道路、快速道路進行交管外，部分公車改道及站位取消停靠，堤外停車場及相關道路停車格隨之取消，管制區內微笑單車 YouBike 租借站也暫停營運，民眾可多搭乘大眾運輸再步行前往欣賞煙火。
交通局說明， 22 日上午 6 時起，淡水河 1 號到 6 號水門管制車輛通行，下午 20 時至 23 時活動周邊市區道路實施交管，管制範圍包括涼州街以南、延平北路及塔城街以西、長安西路及忠孝西路以北、環河北路以東等區域，且市民大道高架橋往西方向車流禁止下環河北路匝道；忠孝橋及台北橋等雙側人行道於 19 時 30 分至 20 時30 分管制通行。另位於管制區內微笑單車 YouBike 租借站包括大稻埕公園、永樂市場、聯合醫院中興院區及捷運北門站（ 3 號出口）等 4 站，於 17 時至 23 時暫停營運。