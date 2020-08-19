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務農年收竟高達400萬？行家曝「背後真相」：這門檻超高

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-19 11:12:15

▲有網友分享朋友學生的家長表示，若兒子跟著自己一起務農種菜，年收入可高達3、400萬，讓他非常疑惑。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有網友分享朋友學生的家長表示，若兒子跟著自己一起務農種菜，年收入可高達3、400萬，讓他非常疑惑。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
現今經濟不景氣，不少人都認為「萬物皆漲，唯獨薪水凍漲」，也感嘆薪水非常低，生活都快要過不下去，對此，也有網友分享，朋友的學生家長說讀大學出來月薪頂多3、4萬，但若兒子跟著自己一起種菜，年收入3、400萬沒問題，讓他十分好奇這到底是真還是假。

該名網友在PTT以「當農夫可以年賺3-400萬嗎？」為題，表示朋友在鄉下擔任老師，在家庭訪問時，跟學生家長聊到讀書的重要性，不過家長竟說「讀到大學出來1個月頂多3、4萬」，若兒子和他一起種菜，年收入達到3、400萬沒問題，讓他不禁困惑，「請問是真的嗎？還是家長唬爛」。

▲網友以「當農夫可以年賺3-400萬嗎？」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
▲網友以「當農夫可以年賺3-400萬嗎？」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，有些網友認同，「開進口車巡視菜園、果園、茶園的不算少數」、「是真的喔，像種檳榔樹也很賺」、「高山茶有的算千萬的」、「有認識種蘭花的，沒很認真在做行銷，光賣一些趣味者有時一天就進帳幾十萬」、「農漁牧一人規模大概賺2、3百萬，只是有的要每天顧」、「種芒果蠻容易的，1甲價格好時淨利超過80，種個5甲就有了，地大當然請工阿，自己顧真的傻傻的」、「可以，我叔叔種哈密瓜都是百萬在收的」。

▲農夫。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲農夫。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
但也有網友認為「當農夫其實門檻很高」、「土地夠大就能啊，要看地多大」、「規模夠大可以，一般小小農就算了」、「三四百萬一個人做？騙鬼咧，你知道那要多大的地嗎？你一個人能顧多大？一天24小時工作喔？」、「是的，如果你家有很多地的話，另外就是成本，要達到這種收入都要機械化，那些機器都不便宜」。

其中有位網友點出背後真相，「要到這等級的話本要很粗，當欠收或是災害，也是百萬級在賠的。上面說50甲收600萬的，光租地成本算一分一期3000整地2000就25萬了，苗肥料藥還沒算，農機應該自己的隨便買也幾百萬，沒祖先家底就打起來的，一般人跨入門檻也超高的，而且50甲收600萬應該是種2期才有，而且台灣農地買是無敵貴（租無敵便宜），要大一般都是租政府或台糖的地，但是好地大家搶，你租到爛地就註定賠錢了」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

農夫 門檻 大學生 年收入 務農

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