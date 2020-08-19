男嘆辦公室「潛規則」超妙！眾一看超有感狂喊：絕對不要

該名網友在PTT以「是不是盡量別跟辦公室的人侃侃而談？」為題，表示辦公室文化以及潛規則非常奧妙，像是與主管和同事的相處、互害、推事等，但又時常又要執行必要的辦公室社交時，卻又都是聊些無關緊要，非常無聊的事，根本是為了說話而說話。
他也提到，他自己本身就是一位防備心很重的人，通常都不太會在辦公室裡和同事侃侃而談，因為隔牆有耳，一不小心就會把自己的底都說光了，他認為低調且少話，在辦公室裡是最好的，「大家也是這樣嗎？還是我防備心太重，會被瞧不起？」。
貼文一出，引起網友熱議，有些人認為「有好有壞，你不讓別人多了解你一點，人家也很難信任你，久了要加薪要升官自然輪不到自己」、「要看辦公室的人性質，有些大哥就頗好聊的，還會一直跟我們說生小孩花了多少錢，老婆總是一直唸他之類的」、「不會被瞧不起，但是別人會不了解妳，一但出什麼事也不太有人會幫妳講話」、「你聊什麼內容，工作上的不要談你的看法就好了」。
不過大多數網友都表示「很正常的，職場上首先存在的就是競爭關係，也因為彼此競爭，一旦發生利益糾葛時，同事間肯定是以自身利益優先為主，所以有些私密的事不要讓別人知道才是保身之道，因為辦公室八卦流言，很多滿難查證是誰講出去的」、「觀念正確，職場上很多人愛聊天探底尤其是只問不答的人」、「正確，以前不知道，低調是王道」、「閒聊就好，絕對不要透露私事」。（編輯：郭佩蓉）