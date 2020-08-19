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彰化少年採檢風波　台大公衛學者力挺：本就是地方職責

記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-08-19 11:25:53update2020-08-19 11:30:36

▲陳秀熙表示，主動調查本來就是地方職責，彰化縣政府的做法也符合科學專業，中央與地方應該加強溝通協調。（圖／記者黃仁杰攝,2020.08.19）
▲陳秀熙表示，主動調查本來就是地方職責，彰化縣政府的做法也符合科學專業，中央與地方應該加強溝通協調。（圖／記者黃仁杰攝,2020.08.19）

國內17日出現一名自美國返台的確診案例，為一名10多歲的少年，並未出現症狀，但居家檢疫時被彰化縣政府採檢確診，指揮中心發言人莊人祥也在昨（18）日表示將會請政風處進行調查，引發各界意見歧異。由台大公衛學者們於今（19）日舉辦新冠肺炎防疫科學說明會，針對這起事件，台⼤流⾏病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，主動調查本來就是地方職責，彰化縣政府的做法也符合科學專業，中央與地方應該加強溝通協調。

陳秀熙說明，對於中央跟地方疫調，每個政府在實施的時候還是需要很多的協調溝通，因為從很多的例子可以看出，人民對於防疫的觀念到政府決策都有不同的意見，這在民主社會內很正常，重點是如何取得共識，去思考這件事情的省思，中央和地方要去協調溝通，產生一致的政策才是重點，就像很多人質疑為什麼沒有境內確診卻要戴口罩一樣。

陳秀熙說，「事實和科學永遠站在防疫的最前線，所以對這種主動調查的個案本來就是地方的職責」，並沒有對錯的問題，《傳染病防治法》第5條明定地方本來就要進流行疫情監視、通報、調查、檢驗等等行為，依據社區監測的方法「主動」找到這個個案，本來就是地方防疫應該要做的事情。如果中央和地方有進行協調，這些爭議就不會發生，造成行政、專業與決策方的不平衡，因此還是要持續溝通，其實各國政府面對防疫都會有這樣的問題。

陳秀熙進一步強調，「彰化地方的做法當然是符合科學的做法！今天主動監測下找到個案那不是很好嗎？」，對於如美國、菲律賓這樣的高危險群國家，政府針對自菲律賓入境的人士主動進行採檢也有找到無症狀個案，為什麼今天在地方也成功找到了無症狀個案卻不可以這樣做，「這沒什麼道理，這樣做下去就造成大家對立了，用這種語言在防疫的時候是最不好的，對立之後就會亂，亂了就會產生群聚感染。」，台大公衛、學者提供政策分析，中央進行政策決策，地方進行疫調調查，都是各自的職責，只是地方總有主動或被動偵查的差異，地方的做法是符合科學的。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

確診 無症狀採檢 台大公衛 彰化縣衛生局 陳秀熙

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