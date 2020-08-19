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年輕醫師嘆「油價貴」！母神回一句嗆爆　網讚：媽媽完勝

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-19 12:15:57

▲年輕醫師感嘆油價好貴，媽媽一句話嗆爆，網友們狂讚媽媽完勝。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲年輕醫師感嘆油價好貴，媽媽一句話嗆爆，網友們狂讚媽媽完勝。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
不少人剛畢業或剛出社會工作一兩年，因為存款較少，都會選擇比較省一點，對此，也有一名剛開始工作的醫師感嘆，因為油箱見底要加油，和媽媽抱怨油錢很貴，怎知媽媽神嗆回一句，讓網友們紛紛拍手，直呼「媽媽完勝」。

該名網友在社群平台《Dcard》以「手搖杯好貴」為題發文，表示因為自己剛開始進入受薪階級，想省掉房租錢就住在家裡，開著舊車到醫院上班，而某天發現油箱快見底了，要加滿大概要一千多元，他和媽媽抱怨油錢好貴。

▲網友在社群平台《Dcard》上以「手搖杯好貴」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲網友在社群平台《Dcard》上以「手搖杯好貴」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
他也提及，媽媽表示油錢一公升要多少錢，原PO回應加95無鉛汽油大概24元；媽媽再問，「一杯珍珠紅茶拿鐵大杯無糖去冰多少？一杯星巴克多少？」，原PO也不假思索的直接回應60元和一百多元吧；接著媽媽最後問道「這些飲料大杯有一公升嗎？」，他尷尬地表示當然沒有。

最後媽媽神回一句話「這些飲料你都喝得下去了，你跟我抱怨油很貴？油一公升還不如加珍珠的錢欸」，馬上讓原PO啞口無言，卻也無奈表示值班就是需要手搖杯抵抗厭世感，還放了一張梗圖「抱歉了錢錢，但我真的需要那個酷東西」，文末原PO提到，「雖然還是很想喝，但想到媽媽的話，還是算了」。

▲手搖飲。（示意圖，與文章中內容無關／取自
▲手搖飲。（示意圖，與文章中內容無關／取自 pixabay ）
貼文一出，引起網友熱議，有些網友認為「喝飲料是喝一份快樂」、「手搖杯真的沒辦法戒掉」、「忙的時候沒時間吃飯，一杯手搖飲很療癒欸」；也有網友認為「媽媽完勝」、「媽媽太強了」、「想想前陣子95一公升比一瓶水便宜」、「最近一個禮拜喝三四杯的我，突然覺得好有道理，難怪覺得窮」、「真是說來慚愧」、「啊嗚，幡然醒悟，現在才發現手搖杯這麼貴啊，本來要團訂宵夜飲料的，看完手刀退出」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

醫師 油價 媽媽 手搖飲 飲料

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