彰化衛生局遭政風調查！名醫揭「背後動機」：被戳到痛處

中央指揮中心發言人莊人祥表示，指揮官陳時中於17日下令請政風單位針對彰化衛生局展開正式調查，以此釐清為何在居家檢疫十天之後做出採檢決定，未來有結果會立刻跟外界報告，這也是疫情以來，首次由政風單位調查採檢相關事宜。
根據《聯合新聞網》報導，中國附醫感染科主治醫師王任賢認為指揮中心的舉動不合理，他指出，彰化衛生局之所以被下令調查，主要因為案485被指揮中心列為不用進行篩檢的對象，如今卻檢驗出確診，「面子掛不住，震怒才讓政風處查」。
王任賢表示，在居家檢疫結束之後進行採驗是基本的，中央和地方兩者間應屬於「合作關係」，必須攜手一同對抗疫情，而不是以嚴厲的態度去指責地方單位，「別因為被觸到痛點，就責難他人。」
面對指揮中心下令政風單位調查彰化衛生局，前彰化縣醫師公會理事長蔡明忠也拋出385字聲明稿，認為地方衛生機關嚴控疫情，不該以政風相逼，否則政策將淪為一言堂，更希望面對疫情中央與地方應共同攜手合作，「令國人安心地落實防疫新生活，才是眼下國人最深的期盼。」（編輯：陳雅雲）
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