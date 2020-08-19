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彰化衛生局遭政風調查！名醫揭「背後動機」：被戳到痛處

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-19 12:22:52update2020-08-19 12:28:18

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於17日下令請政風單位針對彰化衛生局展開正式調查，中國附醫感染科主治醫師王任賢就認為此舉不合理，更曝光調查的背後動機。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於17日下令請政風單位針對彰化衛生局展開正式調查，中國附醫感染科主治醫師王任賢就認為此舉不合理，更曝光調查的背後動機。（圖／指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心17日公布新增一例境外移入確診個案，該案例為一名長住於美國的十多歲本國籍少年，但該例返台時均無症狀，於居家檢疫期間第十天時，被彰化縣衛生局要求採檢，才得知確診。對於彰化縣衛生局的舉動，指揮中心指揮官陳時中也下令要政風單位展開調查。對此，中國附醫感染科主治醫師王任賢就跳出來質疑指揮中心的行為不合理，更曝光調查的背後主因。

中央指揮中心發言人莊人祥表示，指揮官陳時中於17日下令請政風單位針對彰化衛生局展開正式調查，以此釐清為何在居家檢疫十天之後做出採檢決定，未來有結果會立刻跟外界報告，這也是疫情以來，首次由政風單位調查採檢相關事宜。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）
根據《聯合新聞網》報導，中國附醫感染科主治醫師王任賢認為指揮中心的舉動不合理，他指出，彰化衛生局之所以被下令調查，主要因為案485被指揮中心列為不用進行篩檢的對象，如今卻檢驗出確診，「面子掛不住，震怒才讓政風處查」。

王任賢表示，在居家檢疫結束之後進行採驗是基本的，中央和地方兩者間應屬於「合作關係」，必須攜手一同對抗疫情，而不是以嚴厲的態度去指責地方單位，「別因為被觸到痛點，就責難他人。」

面對指揮中心下令政風單位調查彰化衛生局，前彰化縣醫師公會理事長蔡明忠也拋出385字聲明稿，認為地方衛生機關嚴控疫情，不該以政風相逼，否則政策將淪為一言堂，更希望面對疫情中央與地方應共同攜手合作，「令國人安心地落實防疫新生活，才是眼下國人最深的期盼。」（編輯：陳雅雲）

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關鍵字

政風 彰化衛生局 王任賢 新冠肺炎 陳時中

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