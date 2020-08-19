巷仔內／鋼鐵陳時中地位堪憂　找政風處這步棋下錯了？

中央流行疫情指揮中心17日公布一名10多歲本國籍少年從美國返台，在居家檢疫第10天接受採檢後確診，但弔詭的是，他是位無症狀感染者，怎麼會在居家檢疫期間接受衛生局採檢？也因此，爆出彰化縣衛生局超前部署，為了防堵疫情，早從2、3月開始，就替無症狀居家檢疫者做篩檢。
事件曝光後吸引了各家媒體目光，但指揮中心其他同仁卻像被下了封口令。或許是指揮中心第一時間沒有收到地方完整回報的訊息，當下發言人莊人祥只回答：「我也不知道他為什麼要採檢。」但隔日媒體繼續追著這個議題時，指揮中心卻語出驚人表示：「已經下令政風處開始調查！」
「請出政風單位」，這種一副要興師問罪的做法，馬上引發各界反對聲浪，不僅學界、醫界都有人跳出來砲轟，彰化縣當地醫師也跳出來痛批指揮中心「一言堂」，指揮中心似乎察覺風向不對，第三天例行記者會上陳時中親自出馬替自己緩頰：「政風單位不是把它（彰化衛生局）當犯罪行為，是為了釐清事實，處分就傷感情了。」
既然不是犯罪行為，那回頭檢視彰化縣衛生局做法，早在先前跟台大公衛合作進行萬人血清研究，當下就找出了部分血清抗體為陽性的民眾，證實台灣確實有很多潛在感染者，現在彰化超前部署，用更嚴格的方式來檢視居家檢疫者，並沒有不對。但是隨著這位美國返台少年的確診，卻得被政風處「關切」，陳時中口中的「釐清事實做法」，是不是有些牽強？
陳時中解釋，自己第一時間就有詢問，「是無症狀者，怎麼會採檢？」擔心採檢過程中有疏失，但無論媒體如何追問，陳時中總是支支吾吾地不願正面回應：到底少年的採檢過程如何？有沒有疏失？說好的資訊公開透明，卻在事件爆發後，將一切都推給「靜待調查」。
此外，陳時中還在記者會上細數「所有中央與地方不同調」的政策，嘴上說尊重各地縣市政府，但聽得出語氣中的不認同。這回彰化超前部署揪出無症狀感染者，陳看似不敢問罪，卻還是默默把矛頭指向地方防疫作為「不上報」，他說：「防疫一條心，應該讓我們指揮中心掌握清楚。」可是當初彰化提倡普篩、驗抗體時，陳時中總輕描淡寫，認為這樣的做法不符成本。
就連最近各國出現來自台灣的確診者，從日本女學生到泰國移工，接二連三又有日本工程師、香港台灣籍女性，以及馬來西亞男子，這些人都在出境後被篩檢出確診，指揮中心還是不斷重申「零本土個案」。比利時工程師在台灣確診後，經歷14天觀察期，沒有找到感染源仍宣告結案，那麼他到底要歸類為本土還是境外確診？陳時中還是繼續遊走模糊地帶，怎樣就是不鬆口，只說要定義在「感染源待釐清」，也難怪外界質疑他「怕打破台灣零本土、防疫優秀」的美好泡泡。
越來越多的「逆時中」聲音出現，昔日神壇上的鋼鐵部長，如今地位卻岌岌可危，一旦民眾信賴的指揮中心，訊息不再透明、加上有更多潛在本土病例產生，台灣引以為傲的防疫壁壘，會不會轉眼潰堤呢？指揮中心又該如何與地方合作防疫，才是各界最關心的課題。
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