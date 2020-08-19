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巷仔內／鋼鐵陳時中地位堪憂　找政風處這步棋下錯了？

記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-08-19 18:39:40

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令要政風處調查彰化縣衛生局，此舉引發一連串反彈聲浪。（圖／中央流行疫情指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令要政風處調查彰化縣衛生局，此舉引發一連串反彈聲浪。（圖／中央流行疫情指揮中心）
世界衛生組織發出警訊，認為年輕且無症狀的感染者，會是觸發此時全球大流行的重要來源之一，但是這樣的聲音，好像沒有傳入疫情指揮中心指揮官陳時中耳裡，反而是地方政府對於防疫措施，顯得戰戰兢兢。

中央流行疫情指揮中心17日公布一名10多歲本國籍少年從美國返台，在居家檢疫第10天接受採檢後確診，但弔詭的是，他是位無症狀感染者，怎麼會在居家檢疫期間接受衛生局採檢？也因此，爆出彰化縣衛生局超前部署，為了防堵疫情，早從2、3月開始，就替無症狀居家檢疫者做篩檢。

事件曝光後吸引了各家媒體目光，但指揮中心其他同仁卻像被下了封口令。或許是指揮中心第一時間沒有收到地方完整回報的訊息，當下發言人莊人祥只回答：「我也不知道他為什麼要採檢。」但隔日媒體繼續追著這個議題時，指揮中心卻語出驚人表示：「已經下令政風處開始調查！」

「請出政風單位」，這種一副要興師問罪的做法，馬上引發各界反對聲浪，不僅學界、醫界都有人跳出來砲轟，彰化縣當地醫師也跳出來痛批指揮中心「一言堂」，指揮中心似乎察覺風向不對，第三天例行記者會上陳時中親自出馬替自己緩頰：「政風單位不是把它（彰化衛生局）當犯罪行為，是為了釐清事實，處分就傷感情了。」

既然不是犯罪行為，那回頭檢視彰化縣衛生局做法，早在先前跟台大公衛合作進行萬人血清研究，當下就找出了部分血清抗體為陽性的民眾，證實台灣確實有很多潛在感染者，現在彰化超前部署，用更嚴格的方式來檢視居家檢疫者，並沒有不對。但是隨著這位美國返台少年的確診，卻得被政風處「關切」，陳時中口中的「釐清事實做法」，是不是有些牽強？

陳時中解釋，自己第一時間就有詢問，「是無症狀者，怎麼會採檢？」擔心採檢過程中有疏失，但無論媒體如何追問，陳時中總是支支吾吾地不願正面回應：到底少年的採檢過程如何？有沒有疏失？說好的資訊公開透明，卻在事件爆發後，將一切都推給「靜待調查」。

此外，陳時中還在記者會上細數「所有中央與地方不同調」的政策，嘴上說尊重各地縣市政府，但聽得出語氣中的不認同。這回彰化超前部署揪出無症狀感染者，陳看似不敢問罪，卻還是默默把矛頭指向地方防疫作為「不上報」，他說：「防疫一條心，應該讓我們指揮中心掌握清楚。」可是當初彰化提倡普篩、驗抗體時，陳時中總輕描淡寫，認為這樣的做法不符成本。

就連最近各國出現來自台灣的確診者，從日本女學生到泰國移工，接二連三又有日本工程師、香港台灣籍女性，以及馬來西亞男子，這些人都在出境後被篩檢出確診，指揮中心還是不斷重申「零本土個案」。比利時工程師在台灣確診後，經歷14天觀察期，沒有找到感染源仍宣告結案，那麼他到底要歸類為本土還是境外確診？陳時中還是繼續遊走模糊地帶，怎樣就是不鬆口，只說要定義在「感染源待釐清」，也難怪外界質疑他「怕打破台灣零本土、防疫優秀」的美好泡泡。

越來越多的「逆時中」聲音出現，昔日神壇上的鋼鐵部長，如今地位卻岌岌可危，一旦民眾信賴的指揮中心，訊息不再透明、加上有更多潛在本土病例產生，台灣引以為傲的防疫壁壘，會不會轉眼潰堤呢？指揮中心又該如何與地方合作防疫，才是各界最關心的課題。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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彰化 衛生局 普篩 政風處 陳時中

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