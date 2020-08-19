為何請政風查彰化衛生局？陳時中：怕內部調查被質疑吃案

針對陳時中下令，大動作讓政風處徹查地方衛生局，引發醫師反彈，怒轟政策將淪為一言堂。對此指揮官陳時中，今（19）天在召開疫情例行記者會時表示，是希望把事實先釐清，用政風單位去查，並不是把它當犯罪行為。
陳時中提到，事發第一時間他有一個疑問，在居家檢疫規定裡面，有狀況生病也不能任意外出，無症狀者怎麼會到醫院採檢或是醫生到家裡查驗，亦或是醫院檢驗又是根據什麼理由採檢，因為擔心中間產生漏洞，所以第一時間才希望去了解情況。
陳時中提到，為了讓疫情透明清楚，所以用公正第三方，希望把事實先釐清，用政風單位去查，並不是把它當犯罪行為，是為了讓事實能夠清楚，政風室相關部門主責廉政調查、宣導、輔導單位等，最大特色是他們具有法律背景，指揮中心希望不是只有內部來查，因為事實清晰，也可以根據事實做討論跟檢討。
陳時中還不忘重申，自己很清楚當指揮官的職責，但外界卻針對指揮中心質疑，認為指揮中心為了零確診、為了確保沒有無症狀個案，所以可能會有吃案的狀況。他表示，如果在彰化案上採指揮中心「內部調查」方式，很可能又被外界擔心有吃案的可能性，因此才決定將案件交由政風單位處理，目的都是為了釐清事實，而不是把整件事當成犯罪行為。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。