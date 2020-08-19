防疫英雄遭打壓　彰化社群「逆時中」力挺葉彥伯

彰化縣衛生局葉彥伯曾擔任國立台灣大學公衛學院流行病學暨預防醫學研究所兼任助理教授（2005-2014），是全台唯一具有醫師身分，且擁有公衛博士學位的衛生局長，積極對抗新冠肺炎防疫，卻慘遭陳時中下令衛福部啟動「政風調查」追究，引來基層防疫人員的不滿，社群上出現聲援防疫英雄葉彥伯。

彰化縣衛生局記取「白牌司機」耗費社會與防疫資源的教訓，在外籍離岸風電工程師確診感染新冠肺炎，中央卻無法確認感染源之際，為防堵「第二波新冠肺炎」疫情又從彰化開始往社區蔓延，經向彰化縣長王惠美報告後，針對近期從海外返台民眾等高危險群，在返台第10天、最可能出現感染反應時刻，即時沒出現感染症狀，取得案主同意下執行「精準篩檢」，以確保案主、家人安全，更能防堵潛藏疫情往社區發展；結果還真的篩檢出一起從美返台少年確診「無症狀病例」。

葉彥伯在偏鄉衛生所擔任醫師、出身基層， 2004年起掌舵彰化縣衛生局迄今，歷經藍、綠4任縣長，也與台大公共衛生學院攜手合作16年，年年針對彰化縣26鄉鎮市健檢，建立龐大的流行病學數據分析資料庫，更在癌症防治上有顯著貢獻而獲獎，並獲陽明大學傑出校友表揚。

▲為防堵第二波疫情從彰化開始往社區蔓延，彰化縣衛生局長葉彥伯經向彰化縣長王惠美報告後，取得案主同意下執行「精準篩檢」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.19）

在2011年，彰化縣衛生局率先揭發塑化劑事件，2013年，在食安稽查中在發現大統橄欖油成分有異，進而與檢方攜手查獲轟動全國的黑心油品事件，從塑化劑、瘦肉精、毒奶粉、金墩米等案件，葉彥伯帶領的食安英雄團隊聲名大噪。

社會福利及衛生環境委員會立委黃秀芳表示，據其了解，彰化衛生局今年4月份就展開「精準篩測」，只是之前都沒有檢出確診者，現在出現確診者卻又傳出要進行調查，指揮中心對彰化衛生局的「精準篩檢」究竟「是否知情？」這部分需要釐清。

所謂的「精準篩檢」，根據葉彥伯在今年8月的說法，對象包含不明肺炎病患，還有自海外返國後第10天等高危險群進行篩檢，另大型醫院也針對上呼吸道感染、發燒等患者進行篩檢

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不過，篩檢前都詢問對方是否願意接受鼻咽核酸檢測，取得同意才會做。

至於該名確診的美國少年是否高官之子？立委黃秀芳說，據她了解，小孩父母長年住在美國，爸爸是香港人、媽媽是台灣人，媽媽暑假帶他回台探視外公，沒有所謂「高官小孩」或「有特權」這回事。

▲慘遭陳時中下令衛福部啟動「政風調查」追究，引來基層防疫人員的不滿，社群上出現聲援防疫英雄葉彥伯。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.19）