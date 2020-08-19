防疫英雄遭打壓　彰化社群「逆時中」力挺葉彥伯

彰化縣衛生局記取「白牌司機」耗費社會與防疫資源的教訓，在外籍離岸風電工程師確診感染新冠肺炎，中央卻無法確認感染源之際，為防堵「第二波新冠肺炎」疫情又從彰化開始往社區蔓延，經向彰化縣長王惠美報告後，針對近期從海外返台民眾等高危險群，在返台第10天、最可能出現感染反應時刻，即時沒出現感染症狀，取得案主同意下執行「精準篩檢」，以確保案主、家人安全，更能防堵潛藏疫情往社區發展；結果還真的篩檢出一起從美返台少年確診「無症狀病例」。
葉彥伯在偏鄉衛生所擔任醫師、出身基層， 2004年起掌舵彰化縣衛生局迄今，歷經藍、綠4任縣長，也與台大公共衛生學院攜手合作16年，年年針對彰化縣26鄉鎮市健檢，建立龐大的流行病學數據分析資料庫，更在癌症防治上有顯著貢獻而獲獎，並獲陽明大學傑出校友表揚。
在2011年，彰化縣衛生局率先揭發塑化劑事件，2013年，在食安稽查中在發現大統橄欖油成分有異，進而與檢方攜手查獲轟動全國的黑心油品事件，從塑化劑、瘦肉精、毒奶粉、金墩米等案件，葉彥伯帶領的食安英雄團隊聲名大噪。
社會福利及衛生環境委員會立委黃秀芳表示，據其了解，彰化衛生局今年4月份就展開「精準篩測」，只是之前都沒有檢出確診者，現在出現確診者卻又傳出要進行調查，指揮中心對彰化衛生局的「精準篩檢」究竟「是否知情？」這部分需要釐清。
所謂的「精準篩檢」，根據葉彥伯在今年8月的說法，對象包含不明肺炎病患，還有自海外返國後第10天等高危險群進行篩檢，另大型醫院也針對上呼吸道感染、發燒等患者進行篩檢﹔不過，篩檢前都詢問對方是否願意接受鼻咽核酸檢測，取得同意才會做。
至於該名確診的美國少年是否高官之子？立委黃秀芳說，據她了解，小孩父母長年住在美國，爸爸是香港人、媽媽是台灣人，媽媽暑假帶他回台探視外公，沒有所謂「高官小孩」或「有特權」這回事。
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