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陸生返台　高中以下2532名境外生即日起可入境

記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-08-19 14:54:40update2020-08-19 14:57:37

▲教育部表示，高級中等以下學校自即日起，可依既有規定向教育部申請各國家、地區境外學生，含舊生及109學年度新生入境。(圖／NOWnews資料照片)
▲教育部表示，高級中等以下學校自即日起，可依既有規定向教育部申請各國家、地區境外學生，含舊生及109學年度新生入境。(圖／NOWnews資料照片)

日前教育部原本宣布境外生可全數返台，但卻臨時變掛，公告不包含陸生，引發各界譁然，指揮中心今（19）日於記者會宣布，可開放所有高級中等以下學校境外生入境，包含陸港澳籍學生、學生的父母可陪同歸國。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，根據與教育部相關的陸生入境規劃，讓高等中學以下的學校，自即日起可向教育部申請入境，父母也可陪同回來，包含陸港澳籍的學生，入境一樣要進行居家檢疫14天，教育部會做最好的安排。

教育部表示，考量目前大專校院境外生入境秩序及檢疫情形良好平順，宣布高級中等以下學校自即日起，可依既有規定向教育部申請各國家、地區境外學生，含舊生及109學年度新生入境，含陸港澳籍身分學生。入境學生必須於指揮中心提供之檢疫所、防疫旅館或暑假期間經衛政單位檢核通過之檢疫場所完成14天居家檢疫。

陳時中也指出，因為都是未成年的學童，因此在居家檢疫的時候是不是能把症狀速說得清楚，如果忽略掉，會造成防疫上的問題，因此指揮中心會在境外甥完成居家檢疫時，全數進行PCR檢驗，因為學校的群聚風險是高的，要將可能性降到最低，再來也是為了避免校園霸凌和歧視的可能性，出於保護的目的，讓所有的學生、家長都放心。

根據教育部統計，高級中等以下學校預估需返台之各國家、地區境外生人數，包含越南、印尼、緬甸、陸港澳等地，截至8月14日統計人數共有2532人，其中以越南974人、印尼963人為多，中國大陸加上港澳地區共220人。

▲高級中等以下學校預估需返台之各國家、地區境外生人數，截至109年8月14日統計人數。（圖／教育部提供）
▲高級中等以下學校預估需返台之各國家、地區境外生人數，截至109年8月14日統計人數。（圖／教育部提供）

關鍵字

教育部 陸生 境外生 指揮中心 陳時中

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