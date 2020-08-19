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彰化衛生局被調查！前國健署長批「官場現形記」：怕什麼

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-19 15:07:50update2020-08-19 15:11:50

▲陳時中要求政風單位調查彰化縣衛生局，引發醫界強烈反彈，前國健署署長邱淑媞也在臉書上發文痛批。（圖／指揮中心提供）
▲陳時中要求政風單位調查彰化縣衛生局，引發醫界強烈反彈，前國健署署長邱淑媞也在臉書上發文痛批。（圖／指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心17日公布新增一例境外移入確診個案，為一名長住於美國的十多歲本國籍少年，該例返台時均無症狀，但彰化衛生單位在其居家檢疫第十天前往檢驗，意外找出無症狀少年個案。對於彰化縣衛生局的舉動，指揮中心指揮官陳時中也下令要政風單位展開調查。對此，國健署前署長邱淑媞也在臉書上發文痛批根本是「官場現形記」，更憤怒直言「到底在怕什麼，需要撂個政風下去？」

一名自美國回台的十多歲本國籍少年，返台時無症狀，但其卻在居家檢疫第十天被彰化縣衛生局要求採檢，才得知確診，但此舉卻遭中央下令政風處進行調查。發言人莊人祥表示，指揮官陳時中於17日下令請政風單位針對彰化衛生局展開正式調查，以此釐清為何在居家檢疫十天之後做出採檢決定，未來有結果會立刻跟外界報告，這也是疫情以來，首次由政風單位調查採檢相關事宜。

對此，國健署前署長邱淑媞也於19日深夜在臉書上痛批「官場現形記」，她指出，中央下令政風調查讓所有人愣住了，「政風單位應是專辦貪汙索賄或喝花酒嗎？衛生防疫檢驗讓病毒現形，這是什麼大罪，需要用貪官汙吏或言行不檢罪嫌來查，怎不突兀？」

▲國健署前署長邱淑媞。（圖／翻攝自邱淑媞臉書）
▲國健署前署長邱淑媞。（圖／翻攝自邱淑媞臉書）
邱淑媞也狠酸，「長官明明就說入境不驗，怎麼還有人白目去驗？更不要說前陣子的萬人篩檢了，撈出一堆漏網之魚，害主張不檢驗的大官顏面無光，如此 『犯上』、怎不罪大惡極呢～？都講那麼多次了，中央地方一定要同調，都聽不懂？」

邱淑媞認為中央和地方在防疫上應是夥伴與互補的關係，「地方直接面對民眾、負責執行，更瞭解實務面的需要與困難，不同於中央常僅專注於書面資料，兩者角度不同、意見可能不同，非常正常」。建議中央應該多加傾聽地方的心聲和建、多溝通協調，「畢竟，沒有地方衛生局做牛做馬、日以繼夜、滴水不漏的努力，哪來的防疫成果？」

面對此次中央和地方不同調，她坦言並不覺得奇怪，認為防疫最重要的是同心，也因針對此次彰化縣衛生局被政風調查一事提出質疑，「到底，中央有沒有真心把地方當夥伴、真心感謝地方成全了中央的英雄光環？尤其，這麼多縣市，一定有不同政黨，最忌諱以顏色定是非、定好惡，把不同政黨的縣市當作對手較量，甚至視如讎敵。」

邱淑媞怒轟，「菲律賓回台要驗，美國疫情更嚴重，真的不能驗、不必驗？到底在怕什麼，需要撂個政風下去，還用記者會大陣仗宣布，兇態盡露，嚇得縣長、局長立即噤聲，靜候調查，也難怪外界一片譁然。」文末她也痛批，民主國家未必有民主風範，「大官現形，看到的是威權傲慢。抗疫的路還很長，重手傷害基層，如何打仗？」

▲邱淑媞臉書全文。（圖／翻攝自邱淑媞臉書）
▲邱淑媞臉書全文。（圖／翻攝自邱淑媞臉書）
中央下令讓政風處調查彰化衛生局，引發醫師反彈，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中就於今（19）日在疫情例行記者會上回應，表示主要是希望能將事情先釐清，因此才下令政風單位去調查，並不是把它當犯罪行為，更強調「我當指揮官的職責，我很清楚知道要掌握狀況，至於外界有聲音質疑，是指揮中心為了零確診、為了確保沒有無症狀個案，所以有吃案的狀況，就是為了避免有這樣後續，擔心內部調查引發吃案的可能性，所以才交由政風單位處理。」（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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政風 彰化衛生局 邱淑媞 前國健署長 陳時中

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