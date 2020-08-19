彰化衛生局被調查！前國健署長批「官場現形記」：怕什麼

▲國健署前署長邱淑媞。（圖／翻攝自邱淑媞臉書）

▲邱淑媞臉書全文。（圖／翻攝自邱淑媞臉書）

中央下令讓政風處調查彰化衛生局，引發醫師反彈，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中就於今（19）日在疫情例行記者會上回應，表示主要是希望能將事情先釐清，因此才下令政風單位去調查，並不是把它當犯罪行為，更強調「我當指揮官的職責，我很清楚知道要掌握狀況，至於外界有聲音質疑，是指揮中心為了零確診、為了確保沒有無症狀個案，所以有吃案的狀況，就是為了避免有這樣後續，擔心內部調查引發吃案的可能性，所以才交由政風單位處理。」（編輯：陳雅雲）