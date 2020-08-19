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戰疫還是戰人？黃光芹5理由感嘆：陳時中把很多事弄擰了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-19 17:01:21

▲衛福部長陳時中要求政風單位調查彰化縣衛生局，挑起醫界風暴。媒體人黃光芹感嘆，「陳時中把很多事弄擰了」。（圖／記者陳明安攝，NOWnews資料照片）
▲衛福部長陳時中要求政風單位調查彰化縣衛生局，挑起醫界風暴。媒體人黃光芹感嘆，「陳時中把很多事弄擰了」。（圖／記者陳明安攝，NOWnews資料照片）
中央流行疫情指揮中心日前公布新增一例境外移入確診個案，一名長住於美國的十多歲本國籍少年，返台時無症狀，但彰化縣衛生局在其居家檢疫第十天前往採檢，驗出無症狀少年確診。對於彰化縣衛生局主動採檢的舉動，陳時中下令政風單位展開調查，引發不少醫界人士反彈。對此，資深媒體人黃光芹感嘆，「陳時中把很多事弄擰了」，並列出5項理由說明近期防疫舉措的不妥之處。

黃光芹今（19）日在臉書發文表示，陳時中不明所以「以衛福部長身份啟動政風單位」調查在彰化前線的防疫「伙伴」，不管他持什麼理由，都站不住腳。黃光芹直言，「陳時中把很多事都弄擰了！」

黃光芹指出，這件事單純來看，美國回來居家檢疫10天的男孩，被撈出確診為陽性，陳部長要謝謝地方衛生局都來不及，怎麼還「天子一怒」，對他們開刀？他們是犯了什麼風紀問題？還是根本觸犯了誰的面子問題？有陽性、沒檢出，人家檢出了，該受這樣的對待？黃光芹質疑，「是陳時中重要？還是疫情重要？他還戰疫嗎？還是在戰人？戰疫戰到最後是人二復辟？當初那個得人心、得人望的暖心指揮官，去了哪裡？」

黃光芹強調，防疫原本就是團體戰，前期陳其邁副院長在幕後總綰兵符，讓陳部長在台前獨享光環，台灣絕大多數人，也莫不趨光而行，但若因此造就出指揮中心的「獨裁化」，誰又樂見？接著更列出5項理由，分析陳時中近期防疫舉措的不當之處。

1.打開政風潘朶拉盒子。

2.解釋不普篩原因，令第一線醫生有被當「醫奴」的感覺。

3.從迷你明、到小小明像擠牙膏式開放回台，邏輯不通、標準不一，明顯服膺於政治正確，缺乏擔當。

4.輕忽美、菲等國際嚴重疫情、對中國二階段疫情防衛過當，因此對國際人士開小門，讓他們專案來台作生意、就醫，標準不一。

5.常講兩面話，例如端午節前說:「人多的地方不要去，但也不能哪裡都不去」。對於入境普篩，他說自己有點動心，但決策卻八方不動，令人莫衷一是。

黃光芹最後感嘆，當初蔡英文總統因主張兩週10片口罩，曾與陳部長激辯，最後仍豎了白旗。「若陳部長在捍衞政策時，沒有過與不及的投機性格，他史上最高人氣的保鮮期，就不至於那麼短暫」。

對於外界反彈，陳時中今日在召開疫情例行記者會時則解釋，用政風單位去查，並不是把它當犯罪行為，而是希望釐清事實。（編輯：倪浩軒）

▲黃光芹發文全文。（圖／翻攝自黃光芹臉書）
▲黃光芹發文全文。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

關鍵字

採檢 黃光芹 政風調查 彰化縣衛生局 陳時中

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