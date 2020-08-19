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農曆7月到！專家曝「12星座」下半年去厄運方法：要注意

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-19 17:49:49

▲知名塔羅牌老師艾菲爾公布了「12星座」下半年該怎麼做才能避開厄運的注意事項！（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲知名塔羅牌老師艾菲爾公布了「12星座」下半年該怎麼做才能避開厄運的注意事項！（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
時光飛逝，現在已正值農曆七月，也正式進入下半年了。然而，在2020年結束以前，12星座分別有哪一些問題需要注意的呢？知名塔羅牌老師艾菲爾就公佈了，從「土星」、「木星」、「冥王星」三星來分析，告訴你下半年該怎麼做才能避開厄運！快看看艾菲爾老師怎麼說吧，老師也提醒，請記得同時參考太陽和上升星座。

▲知名塔羅牌老師艾菲爾（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）
▲知名塔羅牌老師艾菲爾（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）
摩羯、水瓶

注意情緒問題

下半年「土、木、冥」三星停留在本命宮與精神宮，摩羯和水瓶要留意的是情緒、壓力的排解，你們本來就是容易自己給自己壓力、鑽牛角尖的類型，加上遇到問題又喜歡自己悶著，不愛找人訴說，讓身邊的人為你乾著急，提醒你下半年不管遇到好事、壞事都要記得分享，你會發現親朋好友都陪在你身邊。

巨蟹、處女

注意愛情問題

下半年「土、木、冥」三星停留在愛情宮位，巨蟹、處女要注意爛桃花與桃花劫的問題，所以對於想曖昧的人、或是你的上司、你的客戶、或是已經結婚者的私下邀約，建議你還是睜大眼睛，畢竟對方可能也是寂寞，要你陪陪他而已。對於給不了承諾的對象建議你不要相約。

獅子、白羊

注意事業問題

下半年「土、木、冥」三星停留在事業宮位，獅子、白羊要注意職場上的突發狀況，可能公司、職位會發生異動，或有突如其來的意外，大大影響你的工作選擇。不過要恭喜的是，若你能善加利用此狀況、好好發揮，那麼藉此機會脫穎而出絕不是問題。

天秤、天蠍

注意家庭問題

下半年「土、木、冥」三星停留在家庭宮位，天秤、天蠍的煩惱來源主要都來自家人了，可能是父母長輩過度的關心令你感到負擔、或是家裡多出許多開銷需要你幫忙，也可能是碎嘴親戚在你面前問東問西炫耀比較、讓你不堪其擾。這種來自家庭或甜或苦的負荷，讓你想甩也不知該怎麼甩開。

金牛、雙魚

注意朋友問題

下半年「土、木、冥」三星停留在學業、朋友宮位，金牛、雙魚在考試或面試上要付出更多的努力，才能得到好結果，相對應的，當你付出百分百努力了，那麼老天一定會給你滿滿的回報。另外雙魚要另外注意，可能會有許久沒聯絡的朋友突然找你借錢。

雙子、射手

注意金錢問題

下半年「土、木、冥」三星停留在金錢宮位，雙子、射手要注意財運相關問題，很容易覺得自己手頭充裕，而大手大腳的花錢，最後才發現自己存款根本不足的困境。提醒雙子、射手要時時注意自己的金錢流向，做好收支管理與開源節流，免得錢怎麼不見的都不知道。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

關鍵字

12星座 注意 厄運 塔羅牌老師艾菲爾 農曆七月 事項

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