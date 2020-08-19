超車就被比中指？女副駕「曬照肉搜」機車哥　真相大逆轉

這起糾紛發生時坐在副駕的女網友，在臉書社團《台東大小事》貼出機車照片指控「台東農工前面要超車，短按喇叭提醒他（機車）就被比中指，問他為什麼要比中指，對方直接回『來啊！下車啊！XX娘勒！』請問到底有什麼問題？現在他要告我們！我們就等著看」。
沒想到機車騎士看到後，貼出當時行車紀錄器並解釋「當時是這樣的，我騎在外側車道，地上並無所謂的禁行機車，也在規定時速騎乘」，更因為前方號誌燈轉紅，開始減速。
沒想到後方車輛不但沒減速還開始逼近，又按了喇叭，接著開始加速直接切到機車前方。機車騎士在情急之下只能載往外側靠，並以揮手示意「不解對方按喇叭、切車道等行為」，騎士更肯定的說自己沒有比中指。
沒想到汽車後來又突然急煞，搖下車窗開始嗆聲，騎士決定報警處理，車主竟還拿棍棒下車作勢打人，不斷往身前揮舞。車主在上車離開後，更直接將車往騎士方向猛衝，騎士立刻跑到人行道上，才避免被撞到。
整起糾紛案情大逆轉，讓不少網友紛紛大罵女副駕與開車車主「惡人先告狀」，還遭到眾多網友洗版。台東分局行政組巡官王竣鴻也在貼文留言處表示「本案已由台東分局依規定受理、雙方皆已至所說明，將於近日函送地檢偵辦，謝謝各位網友關心。另有關當事人個人資料及個人隱私，煩請各位網友尊重，以免觸法。並再次呼籲駕駛人駕駛車輛時應遵守交通規則，行車若遇糾紛，請立即撥打110報案，由警方處理」。（編輯：潘毅）