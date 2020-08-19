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「愛奇藝條款」上路在即　本土業者坦言：對產業有利有弊

記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-08-19 18:04:30

▲OVO成立於2013年，是一家串流電視平台公司，提供電視盒、投影機等串流裝置，也提供影視訂閱、CTV廣告等數位服務。（圖／OVO提供）
▲OVO成立於2013年，是一家串流電視平台公司，提供電視盒、投影機等串流裝置，也提供影視訂閱、CTV廣告等數位服務。（圖／OVO提供）
國家通訊傳播委員會（NCC）日前宣布，將於9月3日舉行「網際網路視聽服務管理法（草案）公聽會」。該法主要管制陸資OTT業者，被外界稱為「愛奇藝條例」。對此，本土業者坦言，愛奇藝對正版付費與影視產業也做了不少推動，若真的退出，對產業的影響是有利有弊。

成立於2013年的本土串流電視平台OVO，提供電視盒、投影機等串流裝置以及影視訂閱、CTV廣告等數位服務。談到目前國內OTT產業發展，OVO創辦人吳有順認為，目前國內產業最大問題仍是盜版。

「盜版業者不付版權費、大賺特賺，反而乖乖付版權費的正版業者都經營慘澹，這不是市場機制可以處理的，必須靠法來管。」他強調，如果政府能夠加強打擊盜版電視盒，對整體產業才是有幫助的。

為何盜版能在OTT市場持續猖獗？事實上與民眾閱聽習慣息息相關。據凱度洞察與LifePoints發佈的OTT隨選影視戰況分析，台灣觀眾目前仍以免費觀看為主，僅26％的民眾表示有付費。

吳有順表示，從音樂的經驗來看，盜版MP3 也曾充斥市場，但逐漸過渡到付費串流服務，其中價格降至消費者能接受的甜蜜點是關鍵之一；因此，他們今（19）日也宣布，要將頻道豪華餐降至月繳99元，並引入豐富的應用程式與免費頻道，幫助市場從盜版過渡到正版串流影音時代。

除了面對盜版問題之外，本土OTT業者還得面臨國外的眾多強敵，但事實上他們也不全然的競爭關係。OVO本身就與愛奇藝合作，能讓平台用戶也能透過串流追愛奇藝的眾多陸劇。因此，當針對陸資OTT業者的法案出現時，吳有順僅無奈說，「我們不便對政府的政策做評論」。

「只要公平，我們歡迎競爭。」吳有順強調，對新興產業來說，業者之間的競合關係其實是常態，雙方可能會是又競爭、又合作；至於愛奇藝，其實此平台對國內的正版付費與影視產業也做了不少推動，若真的退出，對台灣OTT產業的影響必然是有利有弊。

至於面對該條款上路，與愛奇藝有合作的OVO要如何顧及閱聽人權益？「這一點不用擔心，愛奇藝是NASDAQ上市公司。」吳有順也向記者保證，他們也會持續跟用戶與愛奇藝妥善溝通、處理，不會讓消費者權益受損。

關鍵字

OVO OTT 串流電視平台 NCC 愛奇藝

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