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海洋立縣　全國海洋教育菁英齊聚澎湖成果觀摩

記者張塵/澎湖報導
calendar_today2020-08-19 21:08:54

▲109年度全國海洋教育成果觀摩暨海洋教育專業人才培訓論壇，來自全國各縣市的海洋教育菁英共240人來參與盛會。（圖／記者張塵攝，2020.08.19）
▲109年度全國海洋教育成果觀摩暨海洋教育專業人才培訓論壇，來自全國各縣市的海洋教育菁英共240人來參與盛會。（圖／記者張塵攝，2020.08.19）
109年度全國海洋教育成果觀摩暨海洋教育專業人才培訓論壇，於19日在澎湖福朋喜來登飯店盛大開幕，教育部次長蔡清華、澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲等人都應邀致詞，來自全國各縣市的海洋教育菁英共240人來參與盛會，大家一起到澎湖感受海洋教育紮根的成果。

▲開幕會場由中興國小合唱團演唱澎湖頌、馬公國小與菊之音合作演出海洋劇場-小綠豆找媽媽。（圖／記者張塵攝，2020.08.19）
▲開幕會場由中興國小合唱團演唱澎湖頌、馬公國小與菊之音合作演出海洋劇場-小綠豆找媽媽。（圖／記者張塵攝，2020.08.19）
開幕會場由中興國小合唱團演唱澎湖頌、馬公國小與菊之音合作演出海洋劇場-小綠豆找媽媽、而壓軸則由中屯國小以逗趣的相聲演出愛海-澎湖小孩的心聲，這些表演不僅僅表現澎湖推展海洋教育的廣度，更是深植在孩子內心的海洋教育成果。

▲賴峰偉表示，澎湖今年立竿網總計清除1萬7千多支無主網具，6萬公尺海底覆網，已立下臺灣典範、世界標竿的目標。（圖／記者張塵攝，2020.08.19）
▲賴峰偉表示，澎湖今年立竿網總計清除1萬7千多支無主網具，6萬公尺海底覆網，已立下臺灣典範、世界標竿的目標。（圖／記者張塵攝，2020.08.19）
賴峰偉表示，澎湖今年立竿網總計清除1萬7千多支無主網具，6萬公尺海底覆網，在棲地復育及種苗放流方面，109年度沙蟹已放流70萬餘隻，累積培育珊瑚8,400株，這些作為漸漸改善澎湖海域的生態環境。海廢清理動員澎湖96社區1萬8千人次，清理海廢330公噸，淨灘470公里，已立下臺灣典範、世界標竿的目標，讓海岸線恢復昔日的潔淨。

緊接著海洋教育實作工作坊分組討論，分為石滬教材體驗 (主講人: 離島出走工作室)，以及海廢創作教室 (主講人: O2 Lab 海漂實驗室) ，還有校園海洋社團推動暨魯凱淡水魚行動展示箱演示實作 (主講人：東港高中海洋服力社)進行，透過各縣市海洋教育菁英的分組討論後，能將海洋教育的實作經驗紮根且落實，讓海洋資源得以永續。

▲由於教育部的大力支持，讓澎湖能推動在地化的海洋教育，今年選擇在澎湖辦理年會，3天的活動都經過精心規劃。（圖／記者張塵攝，2020.08.19）
▲由於教育部的大力支持，讓澎湖能推動在地化的海洋教育，今年選擇在澎湖辦理年會，3天的活動都經過精心規劃。（圖／記者張塵攝，2020.08.19）
澎湖縣教育處長蘇啟昌表示，由於教育部的大力支持，讓澎湖能推動在地化的海洋教育，今年選擇在澎湖辦理年會，3天的活動都經過精心規劃，除了第一天的論壇外，第二天將與會學員分為四組，體驗澎湖海洋教育課程與教學，第三天澎湖縣國民小學海洋教育策略聯盟準備「海洋生物探究成果展示」，讓大家能深切感受澎湖海洋的文化底蘊。

關鍵字

海洋活化 澎湖觀摩 海洋教育 海洋論壇 賴峰偉

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