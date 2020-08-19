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林書豪入籍台灣！網卻揭「暗黑原因」　兩派意見戰翻

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-19 20:35:04

▲前NBA球星林書豪取得台灣護照，引發網路熱議。（圖／取自林書豪微博）
▲前NBA球星林書豪取得台灣護照，引發網路熱議。（圖／取自林書豪微博）
曾經在NBA掀起「林來瘋」的華裔球星林書豪，今（19）日被披露已拿到中華民國護照，確定將入籍台灣，未來只要符合相關規定，就可以拿到中華民國身分證。但有網友認為，林書豪取得台灣護照主要是為了領台胞證，如此才能在中國男子籃球聯賽CBA不佔外援名額，「獲得台灣國籍同時在中國大陸賺錢，超讚」。文章一出，引發鄉民熱議。

綜合媒體報導，台北市議員鍾小平證實林書豪已經取得中華民國護照，更曝光了林書豪的護照照片。鍾小平還透露，入籍中華民國一直是林書豪的心願，且林書豪也有意代表台灣出征國際賽事。內政部長徐國勇對此也樂觀其成。

有人將相關新聞轉貼到《PTT》，一位網友發文推敲林書豪入籍的原因，認為重點就是：

1.領台胞證在CBA不算外援，不用跟年輕力壯的黑人爭外援名額。

2.中國不接受雙重國籍，但中華民國台灣可以，傻子才會放棄美國籍，領華國國籍也可以在中國賺錢，超讚。

3.因為台灣（華國）也是中國的一部分，以後叫他中國之光、台灣之光都可以。

4.隨時回台灣看健保，超爽，不用回美國看貴貴的或中國蒙古大夫。

▲網友討論林書豪入籍台灣的原因，引發熱議。（圖／翻攝自批踢踢）
▲網友討論林書豪入籍台灣的原因，引發熱議。（圖／翻攝自批踢踢）
原PO似乎認為林書豪入籍就是要佔台灣便宜，認同的網友紛紛留言回覆說，「這篇完全正解...林最大贏家...最不爽的就鄉民吧」、「真的全都是好處耶」、「哈佛腦袋不是開玩笑的...至於鄉民的謾罵...重要嗎」、「不需放棄美國籍這才是重點」、「快去打中華隊就不嘴他」、「生活美國人、賺錢中國人、看醫台灣人，根本人生勝利組」、「高招，高招」。

但也有不少支持林書豪的網友認為，「不一定啦，真的想那麼多，18歲就可以做了」、「歡迎歡迎，熱烈歡迎」、「他以前人生足跡跟台灣本來就很有淵源，入籍沒問題」、「選擇國籍本來就是利益考慮，任何人移民美國也是啊」。（編輯：倪浩軒）

關鍵字

ptt 林書豪 中華民國護照 入籍 CBA

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