愛奇藝條款9月上路　中華電信坦言「難免會受點影響」

在國家通訊傳播委員會（NCC）與經濟部聯手下，國內目前已定調自9月3日起，將嚴加管制陸資OTT內容平台的台灣代理業者。對此，旗下擁有OTT內容平台「HAMI VIDEO」的中華電信今（19）日晚間表示，該條例上路後，難免會讓消費者「受點影響」，但觀影的選擇很多，總體影響仍待觀察。





中華電信今晚向《NOWnews今日新聞》記者表示，中華電信HAMI VIDEO為OTT內容平台業者，歡迎任何符合中華民國法規命令的內容業者上架或合作；為充實OTT平台的內容豐富與多元，自然是樂見相關內容必須由合法業者提供；對於本土OTT產業的發展，仍有賴內容產製者的投入與合作，提升本土內容的創作與產量，共同把餅作大。





該條款上路後，是否會影響民眾觀影？中華電信坦言，若是愛奇藝自製或獨家內容，「則難免會受點影響，但目前民眾在觀影上的選擇非常豐富多元，總體影響仍待觀察」；只要有機會中華都願意自己取得或由內容商上架多元內容，希望為用戶提供更多選擇。





除了中華電信之外，國內其他兩大電信業者遠傳電信、台灣大哥大，其旗下也分別有OTT內容平台「friDay影音」與「myVideo」。不過，對於此議題，兩大電信截至截稿前僅表達「不便評論」。



