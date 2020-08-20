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打臉葉彥伯？彰化「居家檢疫者」爆：隔離第3天被叫出門

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-20 08:12:40

▲彰化縣衛生局主動採檢居家檢疫者的舉動，陳時中下令政風單位展開調查。（資料照／記者許家禎攝）
▲彰化縣衛生局主動採檢居家檢疫者的舉動，陳時中下令政風單位展開調查。（資料照／記者許家禎攝）
中央流行疫情指揮中心日前公布新增一例境外移入確診個案，一位長住於美國的10多歲本國籍少年，返台時無症狀，但彰化縣衛生局在其居家檢疫第10天前往採檢，驗出無症狀少年確診；對於彰化縣衛生局主動採檢的舉動，陳時中下令政風單位展開調查。此外，一位彰化居家檢疫者在臉書爆料，居家隔離第3天就被衛生局安排採檢，貼文一出立刻遭到瘋傳。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，居家檢疫者若需就醫採檢，過程一定會依照SOP，不管有無症狀，衛生局都會全程掌握。不過，記者林瑋豐19日晚間在臉書轉發一篇貼文，一名自稱6月17日從越南返台的民眾，從河內機場登機，看見長榮航空的空服員全身著防護衣和手套，抵台時機場防疫人員也仔細核對個資，親切叮嚀居家隔離檢疫的注意事項，並從桃園機場搭防疫專車回家。

▲彰化縣衛生局長葉彥伯表示，一切依照程序進行，尊重中央作法，「既然要政風調查，那我們就靜待調查就調查了。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
▲彰化縣衛生局長葉彥伯表示，一切依照程序進行，尊重中央作法，「既然要政風調查，那我們就靜待調查就調查了。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.18）
該網友提到，彰化縣衛生局除了提供防疫包和口罩，也時常致電詢問身心狀況與是否有接觸者，其中也在回台第3日安排進行新冠肺炎病毒採檢。採檢過程中，醫院保全人員、掛號護理師、採樣醫師，從報到量體溫到透過玻璃牆採檢，全身都穿著防護裝備，等候的過程中也有收到警政單位簡訊提醒他「已經離開居家隔離地點」，此時約已出門30分鐘左右。

▲一位彰化居家檢疫者在臉書爆料，居家隔離第3天就被衛生局安排採檢，貼文一出立刻遭到瘋傳。（合成圖／指揮中心提供/林瑋豐臉書）
▲一位彰化居家檢疫者在臉書爆料，居家隔離第3天就被衛生局安排採檢，貼文一出立刻遭到瘋傳。（合成圖／指揮中心提供/林瑋豐臉書）
林瑋豐直言「很驚悚。」當事人透過臉書向他說明，彰化縣衛生局要他「自行前往」篩檢，並沒有安排任何防疫交通工具，不禁質疑「先前多少擅自外出的隔離者，只因為出門買個泡麵就被罰。彰化縣政府這段時間把多少隔離者叫出門？多少人收到警告？這些人出門採檢而已嗎？有沒有去過其他地方？多少人被罰？被罰的話是彰化縣政府要出嗎？」

林瑋豐也提到按照規定，居家隔離者若出現症狀，要聯絡衛生主管機關安排就醫，但林靜儀醫師卻接到彰化的隔離者陳情，他們被指示在隔離期間「自行前往」醫事機構接受篩檢，反問「擅離隔離住所，如果該罰都沒有罰，這不是吃案，什麼叫吃案？請問無症狀可以自行出門採檢，那可不可以出門看電影？多少彰化人曝露在這樣的風險中？」最後無奈的說「難怪要用政風單位調查。多問一句，只有政風調查夠嗎？」（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字

彰化 居家檢疫 疫情 防疫 新冠肺炎

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