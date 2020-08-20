陳時中嗆彰化疫調說詞反覆　政風處5天後調查出爐

面對主持人追問，為什麼大動作請政風處調查彰化縣衛生局，陳時中表示，因為相關防疫單位的人去調查的時候，發現前一波疫調衛生局都回報是無症狀，但是程序有問題了，就說個案好像前兩天有咳嗽，這樣下去會沒完沒了，所以請政風處介入調查。至於這波調查結果要多久出爐，陳時中也提到，政風處說將在五天後提出結果，不過他希望越快越好。
另外陳時中也提到，這次引發了這些風波，他覺得是政風單位被汙名化了，大家覺得政風來查就是不法貪贓，但我們行政單位是尊重政風的，政風一條鞭，跟我們沒有直接關係 ，以公正性來講比較好，如果行政違查卻跟主管單位關係親密，就不容易把事情弄清楚，所以這次請政風幫忙，他還提到，我們很容易被影射吃案，擦脂抹粉， 政風調查重要是要把事實展現，這樣社會自然就公平，如果一開始就被說要吃案，那事實永遠無法清楚。
陳時中強調，行政上面指揮中心有義務掌控國家資源分配，跟疫情控制，地方政府有想法很好，但是跟我們實施方向不一樣，應該先跟我們上報，但主持人追問陳時中，彰化對無症狀居家簡易者篩檢已經執行了半年都沒上報，你有被他騙的感覺嗎？陳時中則是停頓幾秒後回應：「我不這樣想」。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。