🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

陳時中嗆彰化疫調說詞反覆　政風處5天後調查出爐

記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-08-20 09:41:48update2020-08-20 11:07:31

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，受邀接受廣播節目專訪。(圖／攝影記者葉政勳拍攝)
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，受邀接受廣播節目專訪。(圖／攝影記者葉政勳拍攝)
近日國內不斷傳出我國出境者在他國確診，再加上先前彰化擴大篩檢揪出無症狀感染者，卻被中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令，要政風處介入調查，種種爭議也引發各種反對聲浪，有別以往疫情嚴峻的時期，最近開始出現反時中的言論，陳時中今(20)天再次受邀到廣播節目接受專訪。

面對主持人追問，為什麼大動作請政風處調查彰化縣衛生局，陳時中表示，因為相關防疫單位的人去調查的時候，發現前一波疫調衛生局都回報是無症狀，但是程序有問題了，就說個案好像前兩天有咳嗽，這樣下去會沒完沒了，所以請政風處介入調查。至於這波調查結果要多久出爐，陳時中也提到，政風處說將在五天後提出結果，不過他希望越快越好。

另外陳時中也提到，這次引發了這些風波，他覺得是政風單位被汙名化了，大家覺得政風來查就是不法貪贓，但我們行政單位是尊重政風的，政風一條鞭，跟我們沒有直接關係 ，以公正性來講比較好，如果行政違查卻跟主管單位關係親密，就不容易把事情弄清楚，所以這次請政風幫忙，他還提到，我們很容易被影射吃案，擦脂抹粉， 政風調查重要是要把事實展現，這樣社會自然就公平，如果一開始就被說要吃案，那事實永遠無法清楚。

陳時中強調，行政上面指揮中心有義務掌控國家資源分配，跟疫情控制，地方政府有想法很好，但是跟我們實施方向不一樣，應該先跟我們上報，但主持人追問陳時中，彰化對無症狀居家簡易者篩檢已經執行了半年都沒上報，你有被他騙的感覺嗎？陳時中則是停頓幾秒後回應：「我不這樣想」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

彰化 政風 無症狀 陳時中 篩檢

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

影／採檢發現確診個案　王惠美嗆：疫情破口誰來扛責？

影／採檢發現確診個案　王惠美嗆：疫情破口誰來扛責？

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

[PR]幸福，學來的。練習四種「愛的習慣」 受寵一輩子

幸福，學來的。練習四種「愛的習慣」 受寵一輩子

[PR]情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]打雷了！毛孩驚驚～做好訓練，讓喵汪對鞭炮、雷聲無感！

打雷了！毛孩驚驚～做好訓練，讓喵汪對鞭炮、雷聲無感！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽