5G產業鏈成職涯新顯學　過半數上班族躍躍欲試

根據1111人力銀行調查指出，在不考慮自身職能的前提下，有高達50.2%受訪者想從事與5G有關的工作，還有13.8%規畫未來會投入5G領域，另有1.6%表示已在從事中。又從「職階」交叉分析看出，高階主管規畫未來會從事5G工作的比例明顯高於其他職階，跨入5G領域更具行動力。
此次調查也發現，有1成2的人所任職的企業目前急徵5G人才，需要的五大類型有：電子通訊（44.2%）、資訊工程（43.7%）、資安加密（43.1%）、數據分析（41.9%）及電腦硬體（38.7%）。
1111人力銀行發言人黃若薇表示，5G不再只是限縮在智慧型手機與筆記型電腦的連網，而是徹底改變各行各業的運作規則，自今年7月正式開台後，分析職缺資料庫，以5G作為關鍵字的工作機會數，短短一個半月已迅速成長2成；以5G作為關鍵字搜尋工作的比例也明顯增加3成，儼然已成為上班族職涯顯學，而高階主管擁有豐富職場資源，產業趨勢相對敏銳，較能精準掌握5G未來發展，因而躍躍欲試。
不過同份調查也指出，一般人對於5G的認識以滿分10為標準，有67.8%的人落在5分以下，整體平均僅有4.6分，顯示多數人對於5G的應用與認知有侷限。其中提及最期待使用的應用範疇主要為智慧家庭運用（64.2%）、串流觀看影片（61.7%）、工作方面應用（53.0%）、遠距智慧醫療（45.9%）及自駕車和交通運輸（44.3%）。
黃若薇指出，5G所影響的不是只有科技業，而是大部分的行業，包括醫療保健、金融服務、物流零售、傳統製造等，幾乎囊括各行各業的領域都會受到5G技術的翻轉。5G產業供應鏈從上游的晶圓代工、晶片製造、系統組裝到中游的小型基地台、網路交換器，延伸到下游的物聯網、智慧機械、遠距醫療、無人車、智慧型手機、VR/AR應用等多元產業需才孔急，新冠肺炎疫情更催化產業因應危機加速轉型，正式邁入5G時代。