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男面試沒錄取！公司竟「12字酸爆」　網一看：實在太直白

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-20 10:41:19

▲網友分享自身經歷，他到新公司面試沒錄取，竟還收到對方12字沒錄取通知，讓他超傻眼。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自《pixabay》）
▲網友分享自身經歷，他到新公司面試沒錄取，竟還收到對方12字沒錄取通知，讓他超傻眼。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自《pixabay》）
大多數人面試新工作時，若是不幸沒有成功，公司幾乎都會發送「感謝函」，不過，就有網友分享自身經歷，他以為面試工作沒錄取，通常就不會發通知，豈料竟收到對方12字的「沒錄取」通知，讓他哭笑不得。

該名網友在PTT上以「第一次收到『沒錄取』的面試回覆」為題，表示記得自己幾年前找工作時，如果面試沒錄取的話，公司通常就不會特別發通知，然而近日竟收到了「沒錄取」的通知，上面寫的內容也令他哭笑不得，通知上竟寫著「已經找到了比你更適合的人」，這12個字讓他感覺超奇怪。

▲網友以「第一次收到『沒錄取』的面試回覆」為題，在PTT上發文。（圖／翻攝自PTT）
▲網友以「第一次收到『沒錄取』的面試回覆」為題，在PTT上發文。（圖／翻攝自PTT）
他也提到，雖然他在面試時就知道不會錄取，因為幫他面試的技術人員年紀比他大很多，對方問了他一個有很多答案的問題，原PO接著回答全部答案後，看了一下對方的反應，結果他似乎只知道其中一個答案，原PO自己也知道沒給人家台階下算他的錯，不過收到這種回覆也讓人很傻眼。

貼文一出，引起網友熱議，「洗他的臉，他也洗回來，禮尚往來囉」、「還好吧，發了才不用一直傻傻的等啊」、「很常啊，歐美系公司大部分都會吧？」、「我找暑期實習工讀就有發欸，科技公司跟行庫都有」、「找到更適合的人可能是直接英翻中吧，美國未錄取的信件常常罐頭句子都是這樣，就真的是，你也沒什麼不好，但找到更適合這個職位的人了啊」。

不過也有網友認為，「這個回覆好直白喔，都沒修飾一下」、「這回覆也太直白了吧」、「沒錄取我覺得還好，清楚告知有無錄取，不過找到比你更好的人這太羞辱人了」、「那你就回已經找到比他薪水更高福利更好的公司啊」、「人資中文真差，寫個遺珠之憾很難嗎？」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

通知 工作 回覆 面試 錄取

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