老媽瘋傳勵志雞湯！女兒「神邏輯」破解苦喊：不要再傳了

自從人手一機的時代來臨，有了通訊軟體的幫忙，許多用來問候的「長輩圖」和祝福影片也隨著使用者的分享轉貼在用戶之間廣泛流傳。不過心靈雞湯的勵志況味並非對所有人都有效，近日就有網友收到老媽傳來的雞湯文，要勉勵女兒在「能吃苦的年紀別選擇安逸」，卻被女兒用超強邏輯破解，話題吸引不少網友討論。

原PO在臉書上貼出一張與媽媽聊天的對話截圖，只見這名網友的媽媽傳了張在網路流傳的勵志圖文，內容寫著「當老鼠在米缸都是米的時候，老鼠覺得很安逸；當某天米缸見底，才發現想跳出去已無能為力」，並提醒女兒有一種陷阱叫做「安逸」，勸她別在最能吃苦的年紀選擇安逸，更提到「混下去很容易，混上去不容易」。

不過這位原PO雖然很感謝媽媽的提醒，但也忍不住偷偷在心裡吶喊「好了！媽不要再傳雞湯給我了」，直接回覆「一隻老鼠平均每日進食10－30克，取平均值大約23克，而老鼠平均壽命1－2年，取平均值1.5年大約548天，則假設一隻老鼠一輩子的進食量是23克×548=12604克=12.604公斤。另外，容量10公斤的米缸其實不少，考慮到老鼠可以亂跑進米缸基本上不會是剛出生，有很大的機率那個米缸就夠老鼠躺著吃一輩子了」，最後也直言雞湯文中的老鼠「要出去幹嘛？」。

▲用邏輯打敗雞湯的這篇貼文也吸引不少精算師來底下討論。（圖／翻攝自臉書）

這番用邏輯打敗雞湯的言論也讓原PO媽媽頓時啞口無言，只能話鋒一轉「所言只是假設，寓意只是告知能居安思危！」，同時也吸引不少網友到貼文底下留言朝聖，原PO則悠悠地回「我爸以前是數學老師」。此外，更有不少「精算系」網友紛紛開始算起了複雜的計算討論，「還沒吃完就先渴死了吧」、「其實考慮到吃完後的排泄物堆起來，應該也能出去」、「沒水，三天左右就死了」、「重點是這高度老鼠能輕易爬出去」、「而且老鼠的跳躍能力不錯 最高有記錄平均能跳 15-18吋，所以老鼠絕對能還有糧食的情況下逃出」。（編輯：楊智傑）