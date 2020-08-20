彰化擴大採檢誰來買單？健保署：沒給付檢驗費

先前彰化衛生局擴大篩檢揪出無症狀感染者，卻被中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令，要政風處介入調查，種種爭議引發各種討論聲浪，尤其是

李純馥提到，目前居家隔離、檢疫者，到醫院的當日診察費用由健保支付，但如果經過認定為疑似個案，只要開立隔離單，後續的治療費用都是由疾管署支付。



