彰化擴大採檢誰來買單？健保署：沒給付檢驗費

針對彰化擴大篩檢費用，是否來自中央，陳時中點頭表示確實由中央支付，現在政風處介入調查，這筆經費是否追回，陳時中則表示經費追回的可能性相對較小。
不過他強調，如果確定彰化縣衛生局有不符合通報SOP的話，可能會追回經費，但他也提到，整體防疫準則還是尊重醫師判斷，除非這些採檢沒有經醫師判斷，才不合乎SOP，會再追回經費。
目前根據指揮中心公布的，新冠肺炎個案隔離治療、檢驗等相關費用支付原則，採檢送驗的個案，會由健保署核付當日的門急診費用，健保署醫管組組長李純馥表示，目前沒有針對新冠肺炎的檢驗給付，所以這方面不會由健保買單。
究竟彰化縣衛生局，是否以其他名義來申報費用，李純馥表示這部分還是要問彰化縣衛生局，個案院所到底是如何申報費用，就健保署的立場，如果後續有發現院所，不當使用其他病毒檢查名義申報，將會追回相關費用。
李純馥提到，目前居家隔離、檢疫者，到醫院的當日診察費用由健保支付，但如果經過認定為疑似個案，只要開立隔離單，後續的治療費用都是由疾管署支付。
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