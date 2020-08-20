🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

彰化擴大採檢誰來買單？健保署：沒給付檢驗費

記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-08-20 12:34:58

▲彰化縣衛生局針對無症狀居家檢疫者進行採檢。（示意圖／取自Unsplash）
▲彰化縣衛生局針對無症狀居家檢疫者進行採檢。（示意圖／取自Unsplash）
先前彰化衛生局擴大篩檢揪出無症狀感染者，卻被中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令，要政風處介入調查，種種爭議引發各種討論聲浪，尤其是針對擴大篩檢相關經費支出，是否全民買單，引發網友多方論戰。

針對彰化擴大篩檢費用，是否來自中央，陳時中點頭表示確實由中央支付，現在政風處介入調查，這筆經費是否追回，陳時中則表示經費追回的可能性相對較小。

不過他強調，如果確定彰化縣衛生局有不符合通報SOP的話，可能會追回經費，但他也提到，整體防疫準則還是尊重醫師判斷，除非這些採檢沒有經醫師判斷，才不合乎SOP，會再追回經費。

目前根據指揮中心公布的，新冠肺炎個案隔離治療、檢驗等相關費用支付原則，採檢送驗的個案，會由健保署核付當日的門急診費用，健保署醫管組組長李純馥表示，目前沒有針對新冠肺炎的檢驗給付，所以這方面不會由健保買單。

究竟彰化縣衛生局，是否以其他名義來申報費用，李純馥表示這部分還是要問彰化縣衛生局，個案院所到底是如何申報費用，就健保署的立場，如果後續有發現院所，不當使用其他病毒檢查名義申報，將會追回相關費用。

李純馥提到，目前居家隔離、檢疫者，到醫院的當日診察費用由健保支付，但如果經過認定為疑似個案，只要開立隔離單，後續的治療費用都是由疾管署支付。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

彰化 陳時中 篩檢 健保 新冠肺炎

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

影／採檢發現確診個案　王惠美嗆：疫情破口誰來扛責？

影／採檢發現確診個案　王惠美嗆：疫情破口誰來扛責？

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

[PR]幸福，學來的。練習四種「愛的習慣」 受寵一輩子

幸福，學來的。練習四種「愛的習慣」 受寵一輩子

[PR]情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]打雷了！毛孩驚驚～做好訓練，讓喵汪對鞭炮、雷聲無感！

打雷了！毛孩驚驚～做好訓練，讓喵汪對鞭炮、雷聲無感！

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽