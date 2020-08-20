中央決定對12國高風險入境普篩　侯友宜樂見

侯友宜說，他3月份就提到，入境者要全面普篩再加上嚴格的居家檢疫，雖然剛開始中央並未必採取作為，之後陸續評估高風險先做全面普篩，最起碼也要做調整的滾動式修正，落實他所提的入境者一定要全面普篩的目標跟方向，他尊重中央的作法。
侯友宜也表示，樂見中央開始滾動式修正、調整步伐，已經從高風險的12個國家入境開始普篩，希望中央如果在量能足夠的情況下，他還是支持入境者在居家檢疫的這段期間能夠全面普篩。
侯友宜認為，彰化衛生局在居家檢疫這段時間做篩檢，找出了無症狀的確診者，這些作為是可以理解也可以肯定的，中央對彰化的做為上有不一樣的看法，他也給予尊重。
侯友宜指出，從彰化這個例子可以了解到入境者在居家檢疫的14天的當中，我們要做好全面普篩再加上居家檢疫同時進行，才可以防堵國境有防疫的漏洞，所以也謝謝彰化縣因為積極的作為，讓我們知道無症狀確診者其實很多在入境的過程當中，是否有漏洞沒篩出來，這樣的作為他給予肯定。
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