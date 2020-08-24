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Tag人物／團隊靠集資上太空　火箭阿伯：人類歷史少見

記者賴志昶／專題報導
calendar_today2020-08-24 09:05:00

▲交大機械系特聘教授吳宗信說，人類歷史上沒有一個大學團隊，能透過群眾集資研發火箭到一定技術的。（圖／記者詹皓帆攝）
▲交大機械系特聘教授吳宗信說，人類歷史上沒有一個大學團隊，能透過群眾集資研發火箭到一定技術的。（圖／記者詹皓帆攝）
「是否還相信／活在你心深處／那頑固自己。」在五月天經典MV《頑固》裡頭，那個為了實現太空夢的「火箭阿伯」，原型就是他，ARRC前瞻火箭研究中心主任、交大機械系特聘教授吳宗信。ARRC今年啟動全台第一支類衛星載具火箭 HTTP-3A 群眾集資計畫，短短三週內集資金額就突破千萬。他形容，竟然有一個大學團隊透過群眾集資，能夠把火箭技術達到一定程度，「這我相信是人類歷史上沒人這樣做到的！」

在《NOWnews今日新聞》團隊專訪當天，穿著短褲與T恤的吳宗信匆匆走進ARRC的實驗室，「我老了，中午需要瞇一下，不然身體凍未條。」眼前這位親切的鄰家阿伯，被外界暱稱為「火箭阿伯」，雖然剛露面時仍一臉睡眼惺忪，但當談到「火箭」兩字，他頓時精神抖擻開始侃侃而談。

火箭阿伯這四個字對於大眾並不陌生，除了出現在五月天MV之外，他於5年前就開始進行全台首次群眾集資「造火箭」，「那時候的目標很簡單，就是做一個『沖天炮』，一個雙節火箭，像是美國足球四分衛丟得那個橄欖球，一邊旋轉一邊很穩定的前進，但是沒辦法控制方向。」

▲ARRC前瞻火箭研究中心近期正在進行第二波群眾集資，要解鎖下一階段入軌段火箭
▲ARRC前瞻火箭研究中心近期正在進行第二波群眾集資，要解鎖下一階段入軌段火箭 Upper-Stage 引擎計畫。圖為交大機械系教授吳宗信。（圖／ARRC提供）
首次發起集資就獲得餘4200人支持，ARRC獲得了更多資源，但也開始思考，除了讓火箭垂直發射外，要如何才能促進台灣太空產業，顯然就是要朝著「入軌」這個終極目標邁進，而這其中，就需要能夠控制方向的衛星載具。

「我們要做的火箭，是軌跡、姿態都能控制的。」吳宗信指出，HTTP-3A是用混合式兩節火箭，介於液態、固態火箭之間，燃料是用塑膠，氧化劑是用液態的雙氧水等材料，預計明年中要發射到100公里卡門線（外太空與大氣層的分界線）處，「因為這（混合式火箭）發展沒很久，我們幾乎是跑（在全球）最前面的。」

經過初估，此計畫除了科技部的經費外，至少還有1000萬元的資金缺口。吳宗信解釋，現在團隊專職的工程師加起來約20人，還有15、16位碩士班或博士班的學生，全部與幾位教授加起來約40人的團隊，「你就知道一年要花多少錢。」

不過，現在集資的目標，套句火箭阿伯的話說，是「不哩阿順利」（台語，意思為滿順利的）。HTTP-3A計畫在短短三週內，集資金額突破千萬，並獲得超過3000人次的支持，和5年前團隊的第一次集資相比，破千萬的速度快了7倍。

「可能我們這次提出來的技術層次較有份量。」ARRC團隊決定藉此機會，展開第二步群眾集資，展開入軌段火箭 Upper-Stage 引擎設計與實作，加速進行初步飛行的控制技術驗證與展示。

吳宗信說，如果要發展太空產業，最重要的指標就是入軌，而要火箭入軌，就要有能夠推力向量控制（TVC，Thrust Vector Control）引擎，即是希望火箭在推進過程中能夠改變方向，「像我們開車一樣控制引擎的油門。」要做到可以改變方向，甚至可以熄火再點火。

第二波集資可能要2000萬，如果未來集資能夠再度完成，吳宗信說，會再多請5、6個工程師，讓整個團隊離入軌階段更接近，「如果『子彈』（預算）能夠更充足一點，讓我們有更多時間、空間去做，能夠把事情做得更加踏實。」

「十幾年以來，我們帶領著、跟著這群年輕人不離不棄，我們一步一腳印，『竹篙湊菜刀』。」吳宗信感性地說，未來不管團隊是國家化、商業化，但「在全世界歷史當中竟然有一個大學的團隊透過Crowdfunding（群眾集資），能夠把技術達到一定程度，這我相信是人類歷史上沒人這樣做到的。」

關鍵字

火箭阿伯 ARRC 衛星載具 前瞻火箭研究中心 吳宗信

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