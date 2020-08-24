Tag人物／太空產業也能拚經濟　吳宗信：火箭就是肉粽頭

「火箭是人類地球上最複雜、最具挑戰的系統。」吳宗信提到，目前ARRC的火箭計畫尚未到入軌階段，但也仍需約1、2萬個零件，而且每項單價都很高，每個零件也牽扯甚廣，範圍涵蓋到機械、電子、電機材料、化工、軟體、硬體、通訊等許多領域，若是能帶起整個產業鏈，就能夠形成所謂的「太空經濟」（space economic）。
去年底就有美國媒體報導，美國銀行（Bank of America）預測未來10年全球前十大投資項目，其中太空產業名列第10名，是歷年來首次入圍。「以前太空是連100名都進不去。」吳宗信解釋，過去是政府在主導太空產業，都是不計成本，因此不會有經濟價值；但現在不一樣了，隨著電子工業與科技的進步，衛星越做越小，有些衛星連100公斤不到，因此能成功發射火箭的機會就大增。
雖然科技帶來進步，但台灣目前的太空產業仍不具規模，距離形成太空經濟仍有段距離距離。不過，ARRC現在在市面上以COTS（Commercial Off-The-Shelf，從商用市場取得零件再改良，以降低成本）方式取得零件時，意外發現台灣的工藝水準相當驚人。
「台灣的工業水準是地球上，做複雜系統、大量生產（Mass production）最好的地方。」在COTS的過程當中，吳宗信發現，雖然台灣原本沒有太空產業，但有著優秀的工業代工底子，「只要能給出圖（設計圖），就能做得出來！而且，最厲害就是可以把一個很貴的東西，改良後把成本降低。」這就成為台灣在太空經濟中，最大的競爭力，「我不敢說火箭效率是最好，但CP value（CP值）是高的。」
不過，吳宗信也坦言，台灣以往都是在做代工，工藝雖然都做到如火純青，但思維就與做設計品牌的不同，「只知道如何做出很高標準的產品，但不了解為何要做到如此規格。」
因此，「一個國家就一定要這種（火箭系統工程）的能力。」他解釋，一顆衛星如果入軌過程中有失誤，「可不能像車子一樣開到路邊修理，」有個閃失可能100億就沒了，因此每個系統環節都要做到相當嚴謹，「火箭零件也大概1萬個，確實就是要做到我們說的『萬無一失』！」而在這個嚴格審視的發展過程當中，就會促進所有相關業者更加精益求精，連帶讓整體產業跟著升級。
「如果未來能夠達到每禮拜射一顆小顆的（衛星），那市場相當大。」吳宗信舉例，福爾摩沙衛星發射一次都接近10億，但如果台灣能夠自己發射，就能將成本降到2、3億，還能帶動整個產業鏈發展。
太空產業除了能開創新型態產業外，也同時有助於學術、科研發展。吳宗信說，火箭工程需要有很深、又具系統性的知識，但同時也會讓年輕人很有興趣，「很少有東西可以讓年輕人那麼主動、整天沒日沒夜去做。」
「因為他（學生）要做火箭，就要了解如何推進，那就要讀流體力學、熱力學、數學等，如果你一開始叫他讀這些，跟他說以後要幹嘛，他不會有感覺，但他親手去做，有摸過後，這就完全不一樣了。」對於台灣這個小島，雖然距離發展太空經濟成形，如同教授所說「還沒ready」。但吳宗信也深信，台灣有天能以一己之力帶起這個經濟火車頭，除了促進產業升級外，也能讓大學教育良性發展。