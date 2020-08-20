女大生佛系搶口罩！拆封樂見中衛「黑橘聯名款」：夠貼心

日前一名網友在《Dcard》發文，她提到自己時常會在各大網購平台看到開賣中衛口罩的消息，不過基於「有就有，沒有就算了」的想法，所以也沒有特別想要搶到哪款口罩，不過這樣的佛系心態還真讓她買到了中衛 「黑色+古銅」的特殊花色口罩，讓原PO開心的向同事們分享喜悅。
沒想到原PO手中這款「黑橘配」的口罩同事拿來一看，忍不住脫口「欸！你不覺得很像某間貨運公司嗎？」，原PO這才仔細一看，果然發現她拿到的黑+橘配色口罩像極了一間物流公司的品牌搭配色，不禁大喊「我買到聯名款了啦！中衛真是貼心不讓消費者知道」。
事實上，隨著各大通路開放搶購盒裝口罩後，就有不少民眾好奇有哪些地方可以買到特殊花色或完整的盒裝口罩，《NOWnews》也特別整理出幾個通路提供民眾參考。8/20、8/21起屈臣氏將開賣多款特殊色醫療口罩，門市將統一於開賣日上午10:30發放號碼牌，11:00準時開賣，每人限購1組。21日起，全台20家誠品書店將開賣「週拋型」美德醫用口罩；全家超商則開放預購匠心成人平面醫療型口罩，全台限量1萬盒，每人限購2盒。（編輯：楊智傑）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。