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後疫情展店策略大不同　日本豬排連鎖店鎖定住宅區

記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-08-20 14:53:34

▲日本知名連鎖豬排業者今（20）日在石牌正式開幕，看準住宅區的住客人潮。（圖／記者黃仁杰攝,2020.08.20）
▲日本知名連鎖豬排業者今（20）日在石牌正式開幕，看準住宅區的住客人潮。（圖／記者黃仁杰攝,2020.08.20）

疫情在台持續趨緩，隨著百貨商場、交通樞紐商辦區在上半年大受打擊，許多餐飲業者在未來的展店策略上也有所改變，日本知名連鎖豬排業者今（20）日在石牌正式開幕，看準住宅區的住客人潮，複製該品牌5月於信義安和的展店經驗，讓不能出國的台灣人也能品嘗到正宗的日式豬排。

看準北投區為台北市前五大住宅人口數，以及往返士林、天母區交通網便利性，吉豚屋石牌店坐落於捷運石牌店一號出口不到兩分鐘路程及店門口有超過10線道公車路線支援，期許帶給鄰近住宅家庭客及交通往返上班族最便利快速的日本國民美味豬排。

台灣吉豚屋營業協理馮鈺婷表示，其實鎖定住宅區的店家，像是位於三重的家樂福重新店，每年業績都在成長，「我們就覺得區域型的顧客才是我們應該鎖定的」，因此在後期展店就想要找周圍的商圈本來就是住宅區的，像是今年5月在信義安和新開幕的店也是鄰近通化夜市，本來就有市集，住宅也比想像中來得多。

▲捷運石牌店一號出口不到兩分鐘路程及店門口有超過10線道公車路線支援，品牌期許帶給鄰近住宅家庭客及交通往返上班族最便利快速的日本國民美味豬排。（圖／記者黃仁杰攝,2020.08.20）
▲捷運石牌店一號出口不到兩分鐘路程及店門口有超過10線道公車路線支援，品牌期許帶給鄰近住宅家庭客及交通往返上班族最便利快速的日本國民美味豬排。（圖／記者黃仁杰攝,2020.08.20）

馮鈺婷說，品牌考量後認為，如果想要在台灣深耕，就是要往在路的住宅網路深耕，5月開幕的信義旗艦店表現也相當出色，現在和當年台灣一號店剛開幕時的業績差不多。

有別於百貨公司或是交通樞紐的句點，因此也在和日方討論，在未來3到5年的展店計畫都會朝著深耕住宅網路的方式進行，尤其是街邊店，「對於住附近的人來說，我今天不來吃沒關係，我未來總有一天會來」，回流率比百貨商場還要高，因此選則在石牌拓點。

馮鈺婷指出，百貨其實是兩面刃，「我們需要百貨的來客，但是百貨也要支付人員、廣告或是配合行銷的成本，抽成當然比較高」，但是像誠品信義店的據點，到現在業績也持續成長，尤其中午時段的上班客，與其他店相比業績更是高達兩倍，加上外送平台的加持，反而業績沒也在疫情嚴峻的時候受到那麼大的影響，在第二季因為信義店的開幕，讓整體業績上揚。台灣目前也是品牌在國際上業績最好的國家，下半年的國際展店會以台灣為主，也會持續考慮以街邊店的形式展店。

▲業者為歡慶石牌店隆重開幕，於20至23日首4日祭出吉豚豬排丼(竹)、里肌豬排定食、豬排咖哩(竹)優惠價150元。（圖／記者黃仁杰攝,2020.08.20）
▲業者為歡慶石牌店隆重開幕，於20至23日首4日祭出吉豚豬排丼(竹)、里肌豬排定食、豬排咖哩(竹)優惠價150元。（圖／記者黃仁杰攝,2020.08.20）

業者為歡慶石牌店隆重開幕，於20至23日首4日祭出吉豚豬排丼(竹)、里肌豬排定食、豬排咖哩(竹)優惠價150元，首兩日20至21日，前20名幸運民眾，除了可享優惠150元人氣三品外，再加贈200元餐券。

關鍵字

連鎖豬排 豬排 住宅區 後疫情 展店

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