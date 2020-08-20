新北四大網美打卡秘境曝光　必收藏自然系美景就在這！

如果你以為新北市只有野柳公園和九份老街，那你就大錯特錯啦！今天就讓我們來介紹四個秘境，讓你看到不一樣的新北市。

▲飛碟屋遺址 (圖／@sophyhaha2/Instagram)

飛碟屋遺址





建造於1978年的神秘飛碟造型屋，原是規劃為高級度假園區，但後因石油危機造成的周轉不靈不得不停工。數起死亡車禍和自殺案接連發生，夜晚的飛碟屋漸漸變成民眾試膽的地方。由於年久失修，飛碟屋神秘，又不失復古，吸引眾多遊客前來拍照打卡。



▲飛碟屋遺址（圖／@hsun_ying915 (左) 和 @xkxk549777 (右) /Instagram)

▲鱷魚島觀景台(圖／ @tt78906 (左) 和 @s103087 (右)/Instagram

鱷魚島觀景平台



只要站在登山步道上，就能盡情享受翡翠水庫的環繞山景和如畫般的島嶼，而這裡之所以被稱為鱷魚島正是因一座神似鱷魚的島嶼坐落在湛藍湖水中。當你厭煩繁雜的都市生活時，鱷魚島觀景平台是你前來散心充電的最佳地方。





▲本山礦場(圖／@solalachu/Instagram)

金瓜石礦區本山礦場



金瓜石礦區早期是支撐台灣礦業的重要礦區，不過隨著時間流逝，這裡演變成攝影師的絕佳拍攝場景。廣場中神祕的石頭陣搭配後方佈滿青苔的山丘，一張張令人驚豔的相片就此誕生。



