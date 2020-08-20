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浪漫不用花大錢！小資必勝七夕餐飲優惠一次看

記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-08-20 15:55:04

▲七夕情人節即將到來，要去哪裡聚餐總是令人傷透腦筋，不少餐飲品牌在疫情過後也抓準各大節日檔期推出優惠。（圖／業者提供）
▲七夕情人節即將到來，要去哪裡聚餐總是令人傷透腦筋，不少餐飲品牌在疫情過後也抓準各大節日檔期推出優惠。（圖／業者提供）
七夕情人節即將到來，要去哪裡聚餐總是令人傷透腦筋，不少餐飲品牌在疫情過後也抓準各大節日檔期推出優惠，從本土炸雞連鎖店到豪華的日式海鮮丼，讓消費者在情人節不用大傷荷包也可以享受浪漫的一餐！

甫開幕的超夯約會聖地桃園新光影城，是不少人的約會首選，其中「繼光香香雞XTplus茶加聯名店」為搶攻七夕約會商機，推出21日起憑「XPark」水族館門票，消費滿2百即送手作茶系列一杯』或甜心地瓜球。另外也推出「兩杯成雙」活動，於2至25日人氣單品鳳梨芝士朵朵、火龍果芝士朵朵第二杯只要半價。

▲本土炸雞業者與飲料聯名店推出21日起憑「XPark」水族館門票，消費滿2百即送手作茶系列一杯或甜心地瓜球。（圖／業者提供）
▲本土炸雞業者與飲料聯名店推出21日起憑「XPark」水族館門票，消費滿2百即送手作茶系列一杯或甜心地瓜球。（圖／業者提供）
而有「海鮮珠寶盒」美譽的「日本橋海鮮丼辻半」，為呼應七夕情人節檔期，自20日至9月2日也推出豪華版「情人節限定套餐」，包含人氣爆棚的生龍蝦海鮮丼、海鮮珠寶盒<松>還有精選白酒2杯，幸福專案價只要1999元。另外在情人節期間也加碼推出「日本北海道厚岸生蠔」系列全新單品。

而頂呱呱集團旗下的美國功夫茶，也在七夕情人節帶來浪漫氛圍，特別推出指定飲品買一送一活動，當「陽光金鑽冰茶」遇上「鳳梨椰果」，在25日全台門市推出七夕情人節一日限定活動，帶著親愛的他來購買大杯陽光金鑽冰茶加鳳梨椰果就再送一杯。

韓國道地火焰辣炒年糕專賣店「Uncles魷魚大叔」，裝潢以韓國布帳馬車，以及韓國路邊攤相關造景聞名。配合情人節推出「七夕微醺小幸運」，自22日到25日，到店內用餐消費，無酒精飲品打8折、燒酒雞尾酒系列以及角嗨系列飲品買一送一。活動期間內，人氣餐點「飛魚卵小飯糰」更以愛心形狀登場，讓你低調說愛。

▲辣炒年糕專賣店人氣餐點「飛魚卵小飯糰」以愛心形狀登場，讓你低調說愛。（圖／業者提供）
▲辣炒年糕專賣店人氣餐點「飛魚卵小飯糰」以愛心形狀登場，讓你低調說愛。（圖／業者提供）
另外，有經營超過40年的新加坡「發起人肉骨茶」於七夕推出「樂齡約會省很大，一起約會吧」活動，年紀越大折扣越多，自22日到28日到門店用餐，同行者年齡加總大於120歲，結帳金額88折；年齡加總大於150歲，結帳金額78折；大於180歲，結帳金額68折，讓你長輩來一場老派約會。

關鍵字

情人節聚餐 優惠 七夕約會 七夕 XPark

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