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政風調查彰化縣衛生局　縣議員劉淑芳批：大「走鐘」

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-20 18:55:57update2020-08-20 18:58:48

▲從加拿大返台奔喪的縣議員劉淑芳（圖右）打臉陳時中不知有篩檢SOP，竟然會大「走鐘」。（圖／縣議員劉淑芳提供）
▲從加拿大返台奔喪的縣議員劉淑芳（圖右）打臉陳時中不知有篩檢SOP，竟然會大「走鐘」。（圖／縣議員劉淑芳提供）
彰化縣衛生局檢出返台少年無症狀感染武漢肺炎，引發國內政治疫情風暴，指揮官陳時中還質疑衛生局縱容居家檢疫者趴趴走就醫篩檢；從加拿大返台奔喪的縣議員劉淑芳說，她從搭乘檢疫計程車、前往醫院篩檢到返家，過程相當嚴謹，且都自費，打臉陳時中不知有篩檢SOP，則有臉擔任中央防疫指揮官？

彰化縣衛生局檢出旅美少年感染新冠肺炎，外界質疑太過有針對性；衛生局強調，從八月起針對從海外返台高風險族群全面啟動「精準篩檢」，結果在37個願意配合篩檢案中，就有這起少年確診無症狀感染病例，並無針對性，更證實可彌補不普篩的防疫漏洞。

七月份從加拿大返台奔父喪的縣議員劉淑芳就替防疫人員抱屈表示，搭機返台時就依中央防疫規定，全程戴口罩，不敢搭大眾交通工具、由家人接回；配合居家檢疫第四天，縣府衛生局就徵詢居於維護健康考量，是否要接受自費篩檢，經通報轄區員警，隔天從搭乘檢疫專車、前往醫院篩檢，沒想到，防疫中心最高指揮官竟然會大「走鐘」。

衛福部彰化醫院還安排感控護理師，篩檢完成到返家，都透過電子圍籬嚴謹配合管控；地方基層防疫人員表示，一切流程都是嚴謹遵守中央規範居家檢疫、就醫篩檢流程；劉淑芳質疑陳時中還在意圖批鬥衛生局，難道不知到從中央到地方早已建構一套「檢疫篩檢SOP」，如此的無知又狹隘的格局，怎麼還有臉擔任中央防疫指揮官？

至於篩檢經費，劉淑芳說，為了維護家人健康也要善盡配合防疫，不要成為社區散播疫情感染源，她自費6千元接受篩檢；外界質疑，難道這些規定，陳時中都一無所知？實在令人匪夷所思！

至於篩檢的防疫預算，彰化縣長王惠美強調，每年針對腸病毒、登革熱以及類似這次新冠肺炎突發性傳染病，都編列有近千萬元防疫經費，每一筆都會嚴謹執行、用在刀口上，絕不會浪費公帑、並能確保縣民健康。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

感控護理師 居家檢疫 劉淑芳 防疫 檢疫計程車 政風調查

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