七美發大財！雙心石滬「拉崙」游入　臉書直播賺大錢

就在農曆7月的第二天，上天賜給澎湖七美鄉民一個大禮，知名的雙心石滬20日下午傳出捕獲4.500條高經濟價值的雙帶鰺，每條大約有4、5斤，漁獲上岸之後立即由知名的「香腸伯」臉書平台直播拍賣，尤其今天滬主佛心來也，只要下海參與的人通通有獎，每個民眾都笑哈哈發了一筆小財。



▲澎湖縣政府文化局修復七美雙心石滬之後，連續2年都傳出大量雙帶鰺大量游入的好消息。（圖／七美民眾提供） 觀光客到澎湖七美必前往雙心石滬拍照打卡，這10多年以來靠著雙心造型，帶動七美島的整體觀光發展，石滬是利用潮汐漲退的原理捕魚，七美雙心石滬原本年久失修，滬腳在海浪長期撞擊下破損，使得石滬受損失去功能，就在澎湖縣政府文化局修復雙心石滬之後，連續2年都傳出俗稱「拉崙」的雙帶鰺，大量游入的好消息。



▲七美鄉民搭乘小舢舨到雙心石滬抓魚，享受上天給七美人最棒的禮物。（圖／七美民眾提供） 據七美陳姓鄉民表示，今日下午退潮的時候，附近民眾發現雙心石滬裡面波光粼粼，好像有許多大魚在滬內游動，因此立即通知大家，在最短時間聚集數十人搭乘小舢舨，並攜帶著簡單的捕撈工具與網具到雙心石滬抓魚，享受上天給七美人最棒的禮物。



▲七美雙心石滬捉到的魚是俗稱澎湖柴魚「拉崙」，香腸伯臉書平台拍賣的價格平均每公斤160元，讓參與的民眾發了一筆小財。（圖／香腸伯臉書截圖） 目前世界上的石滬不到600座，澎湖就有574座以上，通常石滬是屬於家族、親友所共有，大家以股份公司的型態共同持有，由滬主負責維修及管理。今日七美雙心石滬捉到的魚是俗稱澎湖柴魚「拉崙」，學名為雙帶鰺，大約有500多條，每條重達4、5斤以上，香腸伯臉書平台拍賣的價格平均每公斤160元，估計可創造了15-20萬左右的收益，在炎熱的觀光季中，算是上天給了七美人最棒的禮物。



