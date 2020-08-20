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為何台灣檢舉達人特別多？網曝「暗黑理由」　全場吵翻

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-20 22:27:22

▲台灣道路交通違規亂象多，但衍生出的「檢舉達人」又成為另一個問題。（圖／翻攝自TCPB局長室臉書粉專）
▲台灣道路交通違規亂象多，但衍生出的「檢舉達人」又成為另一個問題。（圖／翻攝自TCPB局長室臉書粉專）
台灣道路交通違規亂象多，日前有媒體報導，檢舉達人年獎金最多甚至超過80萬，引發外界側目。對此，有網友就認為台灣的檢舉達人之所以特別多，是因為「社會不快樂」、「底層民眾每天忙著互相攻擊」所致。文章一出，立即引發熱議，支持反對的意見都有，雙方吵成一團。

有網友在《Mobile01》討論區發文，認為「一個不快樂的社會，才會有那麼多愛檢舉的人」。原PO強調，如果社會上的大家都「有得吃有未來、工作快樂又口袋滿滿」，哪來那麼多閒功夫「搞些有的沒的」。原PO指出，現在出門騎車載小孩也不太敢、臨時想去超商買個東西也不知如何停車，「底層的每天忙著互相對立攻擊，上面的不知有多開心！一堆愚民還在那自得其樂」。

檢舉達人多是因為「社會不快樂」的看法，掀起激烈討論。贊成的網友認為，「我所知道的一些檢舉達人，大部分都是心態有些問題的，真的應該算是社會的一種病」、「如果有停車位，誰會亂停車？問題根源是人太多車太多，政府又不正視停車位不足問題，只想開罰單」、「檢舉魔人心中沒有正義，只是一群幸災樂禍的族群」、「檢舉達人自己一樣會違規、酒駕、隨便停車等等，大部分都是一種反社會報復心態」、「抓耙子是一種人格特質，就算會殺頭都有人幹」。

▲內政部指出，併排不分汽機車，違規一律罰
▲內政部指出，併排不分汽機車，違規一律罰2,400元，紅線違規停車，最高處以1,200元罰鍰。（圖／翻攝自內政部官方臉書）
但也有許多網友不以為然，「不要違規不就沒事了嗎？愛違規又怕別人檢舉？」、「當大家都在守法的時候，如果有人不守法造成一些事故，我是認為應該要檢舉」、「沒水準，亂停車的人越來越多，才造成那麼多人在檢舉」、「因為太多違規的人造成不快樂的社會，才會造就這麼多人在檢舉」、「違規停車佔掉一個車道，我不檢舉這些人對不起我自己」。（編輯：倪浩軒）

關鍵字

mobile01 社會不快樂 交通亂象 檢舉達人 交通違規

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